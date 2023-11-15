На соответствующий вопрос ответил министр Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда начнутся переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

"Начало переговоров в начале следующего года в широком понимании. Я ничего не загадываю, чтобы это не превратилось в какие-то пустые обещания", - отметил он.

При этом министр добавил, что "есть четкое понимание часовых рамок", когда для начала переговоров выпадет первая возможность.

"Намек содержится в самом решении Европейской комиссии. Там написано, что до марта Европейская комиссия представит еще один отчет о выполнении Украиной пожеланий".

Евросоюз отправит в Киев миссию - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, Евросоюз отправит в Украину миссию для представления предложений обязательств по безопасности для Украины.

"Мы обсудили нашу военную поддержку и обязательства по безопасности. Вы знаете, что европейские лидеры на последней встрече Европейского совета поставили передо мной задачу укрепить обязательства Еврсоюза по безопасности для Украины. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца отправим миссию в Украину, чтобы обсудить наше предложение с украинцами", - заявлял вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Вас также могут заинтересовать новости: