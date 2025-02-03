Дуда также предупредил, что окончание войны в Украины может привести к взрыву международной организованной преступности.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна участвовать в будущих переговорах по войне в Украине. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По словам Дуды, если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, "в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша".

"Если мы посмотрим на возрождающийся российский империализм, то в данном конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", - сказал он.

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В то же время Дуда скептически отнесся к возможности отправки польских войск в Украину.

"Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска", - сказал польский президент.

Он также отметил, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности, заявив, что Киеву потребуется "массивная поддержка", чтобы обеспечить свою безопасность.

"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей, прибывших с передовой, возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут испытывать проблемы с психикой… Они вернутся в свои деревни, свои города, где их ждут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив", - говорит Дуда.

Переговоры по войне в Украине

В Европе растут опасения того, что США разработают соглашение об окончании войны в Украине, которое будет невыгодным для Киева и в котором страны ЕС будут использоваться лишь для послевоенного финансирования и в качестве гаранта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах об окончании войны должны присутствовать не только США, украинцы и россияне, но и представители Европейского Союза.

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