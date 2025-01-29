В Польше провели опрос о том, нужно ли лишить украинских беженцев социальной помощи по программе "800+".

88 процентов поляков считают, что украинских беженцев в Польше, которые не работают и не платят налоги, нужно лишить социальной помощи на детей по программе "800+". Об этом свидетельствует опрос центра IBRiS, пишет Rzeczpospolita.

Лишь 3,2% респондентов оценили это предложение как "скорее плохое" и "однозначно плохое", отмечает издание. Такая высокая поддержка этой идеи означает, что она не зависит от политических предпочтений, говорится в материале.

Как известно, предложение ограничить выплату социальной помощи на детей иностранцев по программе "800+" озвучил недавно кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, а премьер-министр Дональд Туск сообщил, что правительство рассмотрит эту инициативу.

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Сенатор от Гражданской коалиции Кшиштоф Квятковский напомнил, что в прошлом году были введены действия, направленные на сворачивание расходов по программе "800+". С сентября 2024 года эту льготу оставили только для детей, обучающихся в польских школах. Он отметил, что благодаря такой мере, в польские школы было направлено еще около 20 000 учеников.

В то же время бывший заместитель министра семьи Бартош Марчук, отмечает издание, предостерег об ограничении доступа украинцев к польским льготам.

"Мы же не хотим толкать людей из Украины, которые работают у нас, в Германию", - сказал он.

Украинские беженцы за границей: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, досрочные парламентские выборы в Германии могут иметь влияние на положение украинских беженцев в этой стране. Отмечалось, что большинство немецких партий выступают за сокращение помощи беженцам, в том числе из Украины.

В США остановили программу для украинских беженцев по программе United for Ukraine (U4U). Она давала право украинцам на определенное время въезжать в США, если у них были финансовые спонсоры, и пользовалась большим спросом. Прием заявок приостановили до тех пор, пока USCIS не рассмотрит все запросы, которые уже поданы.

В трех странах ЕС - Чехии, Польше и Германии - хотят создать центры возвращения украинских беженцев, которые должны облегчить украинцам процесс возвращения на родину.

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