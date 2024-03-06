Профессор Гарвардского университета убежден, что вступление Украины в НАТО точно не остановит агрессию Путина.

Немедленное вступление Украины в НАТО, на котором настаивают некоторые лидеры мнений, в частности бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен, принесет больше вреда Украине, чем пользы. Такое мнение высказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Волт в авторской статье для издания Foreign Policy.

"Если бы я был членом Конгресса США, я бы без колебаний проголосовал за дополнительный пакет помощи, потому что я хочу, чтобы Украина могла сохранить территорию, которую она все еще контролирует, и я хочу, чтобы Москва осознала, что попытки занять больше территории будут дорогими и трудными. Тем не менее, введение Украины в НАТО сейчас является плохой идеей, которая затянет войну и оставит Киев в еще худшем положении со временем", - пишет он.

Профессор Уолт приводит 5 главных причин, почему Украине на стоит вступать в НАТО:

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Украина все еще не соответствует критериям для членства. Слабые институты демократии и распространенная коррупция являются главными проблемами. Чтобы принять Украину, НАТО придется закрыть глаза на это, что, по мнению Уолта, является "потенциально плохим прецедентом на будущее". Аналитик сомневается, что страны НАТО бросятся защищать Украину от России, в соответствии с 5 статьей устава о коллективной обороне. А это в свою очередь поставит под сомнение смысл существования альянса в целом. Членство в НАТО не является волшебным щитом, который сдержит агрессора от нападения просто потому, что потенциальная жертва является членом оборонного альянса, убежден аналитик. В качестве аргумента Уолт приводит многочисленные заявления европейских политиков о том, что после Украины Россия атакует страны Балтии, которые уже входят в НАТО. Близкая перспектива членства Украины в НАТО лишь продолжит войну, убежден профессор Гарварда. По его мнению, Россия будет пытаться получить как можно больше успехов на поле боя, если перспектива членства Украины в НАТО станет реальной, а не теоретической. Нейтралитет может быть не таким уж и плохим, считает аналитик. В качестве аргумента Уолт приводит пример Финляндии, которая осталась нейтральной после Второй мировой войны, и получала выгоду от торговли с обеими противоборствующими сторонами во времена "холодной войны".

Перспектива членства Украины в НАТО

Как писал УНИАН, в НАТО уже длительное время повторяют мантру о том, что Украина станет частью НАТО. Однако в альянсе уклоняются от того, чтобы называть конкретные сроки или четкий путь к обретению членства. Недавно заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане признал, что никто не может сказать, когда именно Украина станет частью оборонного блока.

Сейчас продолжается сотрудничество Украины с НАТО в других форматах. Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил план мероприятий в рамках национальной программы сотрудничества с НАТО на 2024 год. В частности речь идет о реформировании сектора безопасности и обороны Украины.

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