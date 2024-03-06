Немедленное вступление Украины в НАТО, на котором настаивают некоторые лидеры мнений, в частности бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен, принесет больше вреда Украине, чем пользы. Такое мнение высказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Волт в авторской статье для издания Foreign Policy.
"Если бы я был членом Конгресса США, я бы без колебаний проголосовал за дополнительный пакет помощи, потому что я хочу, чтобы Украина могла сохранить территорию, которую она все еще контролирует, и я хочу, чтобы Москва осознала, что попытки занять больше территории будут дорогими и трудными. Тем не менее, введение Украины в НАТО сейчас является плохой идеей, которая затянет войну и оставит Киев в еще худшем положении со временем", - пишет он.
Профессор Уолт приводит 5 главных причин, почему Украине на стоит вступать в НАТО:
- Украина все еще не соответствует критериям для членства. Слабые институты демократии и распространенная коррупция являются главными проблемами. Чтобы принять Украину, НАТО придется закрыть глаза на это, что, по мнению Уолта, является "потенциально плохим прецедентом на будущее".
- Аналитик сомневается, что страны НАТО бросятся защищать Украину от России, в соответствии с 5 статьей устава о коллективной обороне. А это в свою очередь поставит под сомнение смысл существования альянса в целом.
- Членство в НАТО не является волшебным щитом, который сдержит агрессора от нападения просто потому, что потенциальная жертва является членом оборонного альянса, убежден аналитик. В качестве аргумента Уолт приводит многочисленные заявления европейских политиков о том, что после Украины Россия атакует страны Балтии, которые уже входят в НАТО.
- Близкая перспектива членства Украины в НАТО лишь продолжит войну, убежден профессор Гарварда. По его мнению, Россия будет пытаться получить как можно больше успехов на поле боя, если перспектива членства Украины в НАТО станет реальной, а не теоретической.
- Нейтралитет может быть не таким уж и плохим, считает аналитик. В качестве аргумента Уолт приводит пример Финляндии, которая осталась нейтральной после Второй мировой войны, и получала выгоду от торговли с обеими противоборствующими сторонами во времена "холодной войны".
Перспектива членства Украины в НАТО
Как писал УНИАН, в НАТО уже длительное время повторяют мантру о том, что Украина станет частью НАТО. Однако в альянсе уклоняются от того, чтобы называть конкретные сроки или четкий путь к обретению членства. Недавно заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане признал, что никто не может сказать, когда именно Украина станет частью оборонного блока.
Сейчас продолжается сотрудничество Украины с НАТО в других форматах. Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил план мероприятий в рамках национальной программы сотрудничества с НАТО на 2024 год. В частности речь идет о реформировании сектора безопасности и обороны Украины.