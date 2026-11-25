В частности, он заявил, что война в Украине не касается США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких сроков относительно завершения войны в Украине, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон спешит заключить соглашение до января 2027 года. Такое заявление американский лидер сделал в интервью The New York Post.

На просьбу прокомментировать эти слова президента американский лидер "громко рассмеялся", отмечают журналисты. После этого американский президент спросил:

"Кто это сказал?.. Он хочет, чтобы я что сделал?".

Далее он в очередной раз заявил, что война в Украине затянулась. И добавил, что "для танго нужны двое", не пояснив, кто, по его мнению, не хочет завершения этой войны.

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"Я не привязан к каким-либо срокам. Просто хотел бы, чтобы это закончилось. Понимаете, это нас не касается. Я бы с удовольствием завершил это сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет", – заявил Трамп.

Что этому предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители американского президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер оказывают давление на Киев с целью скорейшего заключения соглашения о прекращении войны. По словам украинского лидера, Вашингтон в идеале хотел бы достичь мирного соглашения уже к январю следующего года.

Президент отметил, что при этом от Украины фактически требуют пойти на значительные уступки. В то время как Кремль до сих пор не демонстрирует никакой готовности завершить войну. Также Зеленский сообщил, что он будет обращаться к новому составу американского Конгресса с призывами помочь Украине и усилить давление на РФ, если война к этому времени не закончится.

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