Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Силы обороны не будут покидать ту часть Донбасса, которую сейчас контролируют. Об этом глава государства заявил во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей в Чопе.
"Я считаю, что отступать с Донбасса – значит проиграть эту войну. Я действительно так считаю. Я имею в виду отступать не из-за боевых действий, а самостоятельно принять решение и покинуть свою землю, потому что речь идет не о гектарах. И никто, какие бы ни были гарантии безопасности, вам никогда не гарантирует, что если вы отдали по собственной воле часть своего государства, то потом вас не заставят отдать еще что-то", – подчеркнул Зеленский.
Поэтому он считает невозможным вариант сдачи украинской земли, поскольку, по его мнению, в психологии российских руководителей преобладает мысль, что если произойдет сдача одной части украинской земли, то россияне будут требовать аналогичных шагов от Украины в отношении Харьковщины, Днепра или Запорожья.
"Я уверен, что нужно, и благодаря нашим Силам обороны и Вооруженным силам, всем нужно стоять, держаться и, безусловно, делать все, чтобы был мир – переговоры очень важны, и если они нас не подавлят, а это зависит от нас, зависит от стойкости США, единства в Европе – и если они не смогут этого сделать, они пойдут на прекращение огня", – убежден Зеленский.
По его мнению, Россия должна пойти на прекращение огня, поскольку сегодня она теряет более 50 тыс. солдат в месяц.
Также он отметил, что россияне несут и экономические потери из-за продолжения войны, в том числе в энергетическом секторе, в логистике и т. д.
"Это не может длиться вечно. Но я уверен, что они просто обманут нас, если мы просто сдадим нашу (территорию) без единого выстрела", – добавил Зеленский.
Президент отметил, что ему известно, как некоторые украинские политики обижаются, когда он упоминает о 2014 году и ситуации в Крыму.
"Когда я говорю, что мы не защитили Крым. А они говорят: "Мы защищали, просто нас было мало". Это неправда… И так уже было: мы ушли, и нам звонили, в том числе из американской администрации – звонили в кабинет, в котором сейчас нахожусь я, но тогда там был не я, – звонили и говорили: "Не нужно никакой эскалации в Крыму". А что было потом? – Потом снова оккупация наших других территорий, унизительный документ, который ничего нам не гарантировал. Я знаю, что некоторым нравятся Минские соглашения. Но что они гарантировали? – Начало полномасштабной войны", – подчеркнул Зеленский.
В частности, как отмечает глава государства, всё, что не прописано чётко и не представляет собой надёжных гарантий безопасности, – всё это всегда можно нарушить.
При этом, как отметил президент, украинское общество мобилизовалось, потому что было понимание, чего именно хочет Россия как сосед.
"А если она сделает паузу и вернется через два года, сможем ли мы мобилизовать такую же поддержку как внутри страны, так и за рубежом? Это не значит, что не нужно стремиться к окончанию войны. Действовать – и это приоритет номер один. Но просто сдать свою землю, свой народ и рискнуть полной независимостью и будущим Украины – я считаю, что это неправильный шаг", – констатирует Зеленский.
Ситуация вокруг Донбасса
Как сообщал УНИАН, Джаред Кушнер и Стив Виткофф, специальные представители президента США Дональда Трампа, предлагали Украине пойти на территориальные уступки и сдать Донбасс России.
Зеленский не верит в то, что если отдать инициатору войны Владимиру Путину ту часть Донбасса, которую не контролируют российские захватчики, то глава Кремля прекратит войну.