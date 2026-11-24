По мнению главы государства, если Украина добровольно уйдет без боя из Донбасса, то никто не предоставит нашему государству никаких гарантий безопасности, а Россия перейдет к дальнейшим требованиям отдать ей и другие украинские земли.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Силы обороны не будут покидать ту часть Донбасса, которую сейчас контролируют. Об этом глава государства заявил во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей в Чопе.

"Я считаю, что отступать с Донбасса – значит проиграть эту войну. Я действительно так считаю. Я имею в виду отступать не из-за боевых действий, а самостоятельно принять решение и покинуть свою землю, потому что речь идет не о гектарах. И никто, какие бы ни были гарантии безопасности, вам никогда не гарантирует, что если вы отдали по собственной воле часть своего государства, то потом вас не заставят отдать еще что-то", – подчеркнул Зеленский.

Поэтому он считает невозможным вариант сдачи украинской земли, поскольку, по его мнению, в психологии российских руководителей преобладает мысль, что если произойдет сдача одной части украинской земли, то россияне будут требовать аналогичных шагов от Украины в отношении Харьковщины, Днепра или Запорожья.

Видео дня

"Я уверен, что нужно, и благодаря нашим Силам обороны и Вооруженным силам, всем нужно стоять, держаться и, безусловно, делать все, чтобы был мир – переговоры очень важны, и если они нас не подавлят, а это зависит от нас, зависит от стойкости США, единства в Европе – и если они не смогут этого сделать, они пойдут на прекращение огня", – убежден Зеленский.

По его мнению, Россия должна пойти на прекращение огня, поскольку сегодня она теряет более 50 тыс. солдат в месяц.

Также он отметил, что россияне несут и экономические потери из-за продолжения войны, в том числе в энергетическом секторе, в логистике и т. д.

"Это не может длиться вечно. Но я уверен, что они просто обманут нас, если мы просто сдадим нашу (территорию) без единого выстрела", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что ему известно, как некоторые украинские политики обижаются, когда он упоминает о 2014 году и ситуации в Крыму.

"Когда я говорю, что мы не защитили Крым. А они говорят: "Мы защищали, просто нас было мало". Это неправда… И так уже было: мы ушли, и нам звонили, в том числе из американской администрации – звонили в кабинет, в котором сейчас нахожусь я, но тогда там был не я, – звонили и говорили: "Не нужно никакой эскалации в Крыму". А что было потом? – Потом снова оккупация наших других территорий, унизительный документ, который ничего нам не гарантировал. Я знаю, что некоторым нравятся Минские соглашения. Но что они гарантировали? – Начало полномасштабной войны", – подчеркнул Зеленский.

В частности, как отмечает глава государства, всё, что не прописано чётко и не представляет собой надёжных гарантий безопасности, – всё это всегда можно нарушить.

При этом, как отметил президент, украинское общество мобилизовалось, потому что было понимание, чего именно хочет Россия как сосед.

"А если она сделает паузу и вернется через два года, сможем ли мы мобилизовать такую же поддержку как внутри страны, так и за рубежом? Это не значит, что не нужно стремиться к окончанию войны. Действовать – и это приоритет номер один. Но просто сдать свою землю, свой народ и рискнуть полной независимостью и будущим Украины – я считаю, что это неправильный шаг", – констатирует Зеленский.

Ситуация вокруг Донбасса

Как сообщал УНИАН, Джаред Кушнер и Стив Виткофф, специальные представители президента США Дональда Трампа, предлагали Украине пойти на территориальные уступки и сдать Донбасс России.

Зеленский не верит в то, что если отдать инициатору войны Владимиру Путину ту часть Донбасса, которую не контролируют российские захватчики, то глава Кремля прекратит войну.

Вас также могут заинтересовать новости: