Впервые в истории Папа Римский Франциск назначил трех женщин в Департамент по делам епископов Ватикана.
Об этом сообщает Vatican News. Раньше в Департамент входили исключительно мужчины.
Понтифик ввел в состав департамента:
- монахиню и генерального секретаря правительства Ватикана Раффаэллу Петрини,
- монахиню и бывшую настоятельницу ордена Дочерей Марии помощницы христиан Ивонн Ренгот,
- мирянку и президента Всемирного союза женских католических организаций Марию Лиа Дзервіно.
Двух монахинь и одну мирянку назначили в Департамент сроком на пять лет. Обычно комитет насчитывает около 25-30 человек.
В их обязанности будет входить оказание архиепископам предложений относительно имен священников, которые, по их мнению, могли бы стать хорошими епископами.
Также в Департамент по делам епископов вошли 11 кардиналов, епископов и священников.
Война в Украине и позиция папы Римского:
14 июня 2022 года Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает Путина, но указать, где добро, а где зло отказался.
29 июня Папа Римский осудил удар по торговому центру в городе Кременчуг.
30 июня 2022 года Папа Римский косвенно обвинил РФ в империализме.
4 июля 2022 года появилась информация о том, что Папа Римский хочет посетить Москву и Киев.
9 июля в Ватикане назвали приблизительную дату визита Папы Римского в Украину.
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