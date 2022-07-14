Раньше в Департамент входили исключительно мужчины.

Впервые в истории Папа Римский Франциск назначил трех женщин в Департамент по делам епископов Ватикана.

Об этом сообщает Vatican News. Раньше в Департамент входили исключительно мужчины.

Понтифик ввел в состав департамента:

монахиню и генерального секретаря правительства Ватикана Раффаэллу Петрини,

монахиню и бывшую настоятельницу ордена Дочерей Марии помощницы христиан Ивонн Ренгот,

мирянку и президента Всемирного союза женских католических организаций Марию Лиа Дзервіно.

Двух монахинь и одну мирянку назначили в Департамент сроком на пять лет. Обычно комитет насчитывает около 25-30 человек.

В их обязанности будет входить оказание архиепископам предложений относительно имен священников, которые, по их мнению, могли бы стать хорошими епископами.

Также в Департамент по делам епископов вошли 11 кардиналов, епископов и священников.

Война в Украине и позиция папы Римского:

14 июня 2022 года Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает Путина, но указать, где добро, а где зло отказался.

29 июня Папа Римский осудил удар по торговому центру в городе Кременчуг.

30 июня 2022 года Папа Римский косвенно обвинил РФ в империализме.

4 июля 2022 года появилась информация о том, что Папа Римский хочет посетить Москву и Киев.

9 июля в Ватикане назвали приблизительную дату визита Папы Римского в Украину.

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