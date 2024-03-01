В Украине уже присутствует небольшое количество канадских военных.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что они могут разместить в Украине своих солдат, но только для обучения украинских военнослужащих.

"Это должно быть сделано довольно осторожно и ограниченно, возможность проведения тренировок. Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил вблизи театра боевых действий, что может создать впечатление, что мы берем на себя какой-либо компонент боевой роли", - сказал он в интервью газете Star.

По словам министра, в Украине уже присутствует небольшое количество канадских военнослужащих - они защищают дипломатический персонал, а до полномасштабного вторжения обучали украинских солдат в рамках операции "Объединитель". В 2022 году миссию перенесли на территорию других стран.

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"Мы обучаем украинцев повсюду, но я думаю, что было признано, что некоторые из этих тренировок являются сложными, потому что трудно вывезти людей из Украины, чтобы провести обучение. Поэтому были некоторые дискуссии о том, можем ли мы делать это более эффективно и возможно ли это сделать в Украине", - отметил Блэр, говоря о переговорах в Париже.

Некоторые страны обеспокоены тем, что отправка войск "потенциально будет рассматриваться как боевая роль". "И я думаю, что все были согласны с тем, что это неуместно, и мы не будем этого делать", - добавил он.

Войска НАТО в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции заявил, что страны-члены ЕС обсуждают вопрос возможной отправки своих солдат в Украину в будущем.

После этого ряд стран, среди которых США, Польша, Чехия, Австрия и Германия, заявили, что никогда такого не сделают, чтобы не становиться участниками войны с Россией.

В то же время в Литве говорят, что вопросу отправки войск стоит уделить внимание, ведь на поле боя в Украине решается будущее Европы.

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