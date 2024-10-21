В Минобороны Республики Корея также заявили, что рассмотрят меры по возможной поставке летального оружия в Украину.

Южная Корея может отправить военный и разведывательный персонал в Украину после того, как КНДР отправила войска в поддержку России. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

В медиа со ссылкой на представителя южнокорейской разведки сообщили, что правительство и военные Республики Корея "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки [специализирующихся на Северной Корее] и экспертов по тактике противника" в Украину.

Южнокорейский персонал в Украине будет проводить допросы или предоставлять услуги переводчика, если северокорейские солдаты будут попадать в плен к украинским силам. Они также предоставят Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи.

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Позже Министерство обороны Южной Кореи заявило на пресс-брифинге, что с "открытым отношением" рассмотрит меры по возможным поставкам летального оружия в Украину. До этого Сеул оказывал Киеву гуманитарную помощь.

Отправка военных Южной Кореи в Украину: важный контекст

Законодательство Южной Кореи запрещает ее гражданам участвовать в военных действиях за рубежом без специального разрешения от правительства. Это частично связано с тем, что Корея старается придерживаться нейтральной позиции во многих международных конфликтах и не желает привлекать своих граждан к войне в других странах, а также напряженной ситуации в отношениях с КНДР. Нарушение этих правил может привести к уголовной ответственности.

Еще в феврале Сеул 2022 года запретил своим гражданам поездки в Украину. Но в начале полномасштабной войны стало известно о прибытии в Украину группы добровольцев (бывших бойцов спецназа) из Кореи для защиты украинского народа. Группу возглавлял блогер и бывший боец спецназа страны Ли Гын. Тогда Сеул пригрозил лишить его гражданства.

Когда в мае 2022 года Ли Гын вернулся домой после ранения, правительство Южной Кореи возбудило против него дело за нарушение закона о паспортах, поскольку он поехал в Украину без официального разрешения.

К тому же, в Южной Корее существуют ограничения по экспорту оружия и участию ее граждан в военных действиях за пределами страны. Сеул не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии активного конфликта, как, например, Украина. Это связано с политикой правительства по невмешательству в вооруженные конфликты, где есть риск эскалации.

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