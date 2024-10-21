Эксперт рассказал о том, чем для Путина может обернуться использование войск КНДР в войне против Украины.

Использование Россией военнослужащих Северной Кореи в войне против Украины может стать "огромной ошибкой" со стороны правителя Кремля Владимира Путина, заявил эксперт.

Обозреватель Bild Альберт Линк отмечает, что Министерство иностранных дел Южной Кореи уже вызвало российского посла в Сеуле, выразив протест против отправки войск КНДР для участия в войне против Украины. По его словам, Путин таким образом может получить еще одного мощного противника в лице Южной Кореи.

"Ужасный сценарий для Путина: Южная Корея, которая до сих пор поддерживала Украину лишь гумпомощью и касками, реагирует на вступление Ким Чен Ына в войну — и отправляет Украине оружие. Маленькая Южная Корея (лишь немного больше Австрии) — одна из крупнейших армий мира с примерно 3,6 млн солдат (500 000 активных, 3,1 млн в резерве)", - отмечает Линк.

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Эксперт добавил, что в Южной Кореи, где используется оружие стандартов НАТО, процветает оборонно-промышленный комплекс — правительство планирует стать четвертым по величине экспортером оружия до 2027 года. На первых трех позициях располагаются США, Россия и Франция.

"Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, то, по мнению экспертов, это окажет огромное влияние на ход войны", — заявляет Линк.

Другие новости о северокорейских военных

Ранее УНИАН сообщал, что военных КНДР, пытающихся сбежать из Курской области, могут привлечь к штурмам против ВСУ. В частности, их могут заставить атаковать позиции в той же Курской области.

Кроме того, военных из КНДР могут перебросить ближе к Украине. Однако использовать, по словам эксперта, их могут предположительно в Курской области, чтобы заявлять, якобы они защищают территорию России.

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