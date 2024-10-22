'Безосновательные слухи': КНДР заявила, что якобы не будет отправлять свои войска в Украину

Северокорейские дипломаты уверяют, что подобные заявления якобы являются стереотипными слухами, чтобы навредить имиджу страны.

Северная Корея отвергла обвинения со стороны Южной Кореи и Украины относительно отправки своих солдат для участия в войне на стороне России, назвав это "безосновательными слухами", пишет Yonhap.

Власти Северной Кореи заявили, что ее отношения с Москвой являются "легитимными и способными к сотрудничеству". Это заявление стало первым официальным ответом после того, как южнокорейская разведка сообщила о намерениях Пхеньяна отправить около 12 000 военных на помощь России в войне в Украине. По данным разведки, 1500 солдат уже направлены во Владивосток для адаптационной подготовки.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не испытывает потребности комментировать такие безосновательные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные отношения дружбы и сотрудничества между двумя суверенными государствами", - заявил представитель Северной Кореи в ООН во время заседания Первого комитета Генассамблеи ООН.

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Эти слова стали ответом на обвинения украинского посла, который утверждал, что Северная Корея планирует прислать 11 000 военных для помощи России в войне.

Пока что северокорейские государственные медиа не комментировали эти сообщения. В свою очередь, Кремль также отказался подтвердить присутствие северокорейских войск.

Вашингтон не подтвердил информацию о возможном развертывании войск и лишь отметил, что это вызвало бы беспокойство, если бы оказалось правдой.

Война в Украине - роль КНДР

КНДР отправит на помощь российской оккупационной армии 12 тысяч своих военнослужащих. Как пишут СМИ, теперь Сеул рассматривает возможность отправки в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике Северной Кореи.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что военные из Северной Кореи уже участвуют в войне РФ против Украины. Ожидается, что Российская Федерация отправит военных из Северной Кореи на поле боя в Курскую область.

Сообщение о том, что тысячи северокорейских солдат могут вскоре присоединиться к России для участия в войне в Украине, снова активизировали обсуждение возможного развертывания европейских войск для поддержки Киева, пишет Politico.

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