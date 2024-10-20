Военные из Северной Кореи будут адаптироваться к боевым действиям.

Российская Федерация отправит военных из Северной Кореи на поле боя в Курскую область.

Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал в эфире марафона "Единые новости". Он отметил, что военные из Северной Кореи уже участвуют в войне РФ против Украины.

"Это далеко не первые северокорейские военные, появление которых зафиксировано на территории России и которые с оружием воевали против Украины. Это факт. Первое, что все-таки это были сначала операторы корейских ракет и артиллеристы, которые проводили обучение, слаживание или адаптацию северокорейских снарядов для российской артиллерии", - сказал Тимочко.

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Он отметил, что если говорить в целом, то северокорейские инженеры в свое время помогали строить тоннели в Палестине и в Ливане. "Северокорейских военных активно используют на многих театрах боевых действий", - добавил Тимочко.

Тимочко считает, что данные разведок о численности северокорейских солдат в 10-12 тыс., которые присоединятся к армии РФ, являются очень большой цифрой.

"Скорее всего, их наверняка попытаются использовать в боевых действиях на Курщине... Это по крайней мере даст время для их адаптации", - подчеркнул Тимочко.

Также, по его мнению, это даст РФ возможность для политического маневра, поскольку россияне могут заявить, что северокорейские войска - это как союзники, которые помогают вести боевые действия непосредственно на российской территории.

"Бурятский батальон... хотя на самом деле это уже не батальон, а бригада в 3 тыс., в которой северокорейцы прошли подготовку для массового их использования... Выдав части этих войск российские паспорта с условной пометкой для того, чтобы их могли различать за пределами войск, и для того, чтобы их могли легко возвращать в строй, если они будут прибегать к дезертирству. А для маскировки и прикрытия - это вроде бы российские граждане. Поэтому, велика вероятность того, что их используют позже в Украине", - сказал Тимочко.

Солдаты из КНДР в российской армии

Солдаты Северной Кореи проходят подготовку перед отправкой на линию фронта в Украине на Дальнем Востоке России.

18 октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

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