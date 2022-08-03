Азербайджан требует полной демилитаризации Нагорного Карабаха.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что были взяты несколько высот и нанесён удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Верхний Оратаг (Нагорный Карабах).

"В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских вооружённых формирований, а также уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов", - сообщили в ведомстве.

Один из азербайджанских солдат погиб в результате армянского обстрела Нагорного Карабаха. В результате Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие". Азербайджан требует полной демилитаризации Нагорного Карабаха.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 марта в МИД Армении сообщали о нарушении вооруженными силами Азербайджана линии соприкосновения на границе с Нагорным Карабахом в зоне ответственности российских "миротворцев". Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе "НКР".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже сделал заявление, что ситуация в Нагорном Карабахе является напряженной и может стать кризисной.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Москва перебросила часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.

16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил российское Минобороны в нарушении гарантий по мирным договорённостям по Нагорному Карабаху.