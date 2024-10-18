Если не покупать российские энергоресурсы, то через год РФ не будет способна воевать на том уровне, как это ей удается делать сейчас, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил влиятельные страны, которые имеют рычаги, чтобы остановить экономику Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов, которое транслировалось в эфире марафона "Единые новости".

В частности, у главы государства спросили, что сегодня может заставить Россию прекратить агрессию и перейти к переговорам.

Глава государства убежден, что только благодаря внутренней экономике Россия не выживет.

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"Лучшие санкции, просто, чтобы Индия, Китай, другие государства не поддерживали их энергоресурсы. Не поддерживали их экспорт. Просто его запретили или смогли сделать шаги по снижению цены на энергоресурсы. Я думаю, что после этого, в течение года Россия будет неспособна воевать на том уровне", - отмечает Зеленский.

В частности, президент считает, что можно завтра остановить Россию.

"Китай, Индия, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, я думаю, могут это быстро сделать. Просто быстро сесть и сказать: смотри, какая ситуация - экономики в твоем государстве не будет. На следующие полгода мы остановим полностью энергетику, весь твой экспорт. Мы снизим на энергоресурсы цену. Мы способны это сделать", - убежден Зеленский.

Он добавил, что у Европейского Союза никакого экспорта из Российской Федерации не будет.

"Говорю не будет, потому что он продолжался. И все войны из-за зерна - это же не просто так. Я просто понимаю, что надо уважать наших соседей... Но извините, наше зерно не едет, а какое-то зерно из России едет - это же странная история. Я считаю, что неадекватная... И поэтому, если вы серьезно к этому всему относитесь, если страны, эти серьезные, о которых я сказал, которые имеют влияние и рычаги на Россию, сильные - они способны остановить их экономику", - сказал Зеленский.

По мнению президента, Россия без экономики - это ноль, потому что дальше у них останется только ядерное оружие.

"И именно эти страны, о которых я сказал, точно ему не дадут его использовать...", - добавил Зеленский.

Как считает глава государства, если Китай имеет желание завершить войну быстро, то способен это сделать с другими лидерами.

"У Соединенных Штатов есть желание. У Индии - я думаю, что они больше склоняются к тому, чтобы закончить быстрее эту войну. Мне кажется, это является важным моментом. Поэтому, не хватает несколько стран, но от них мы просим только одно - помочь нам закончить войну. Посадить Россию за стол переговоров и дипломатично закончить войну. С уважением к суверенитету и территориальной целостности", - сказал Зеленский.

Он добавил, что если у Китая сильно заблокирован рынок Европейского Союза, то ЕС может как-то договориться с Китаем по торговле.

"В принципе, игру можно расписать экономически за один день, если эти игроки действительно на это", - подчеркнул Зеленский.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, Зеленский считает, что для разрушения российской экономики надо просто выполнять нынешние санкции. Кроме того, надо, чтобы ряд стран договорились о введении энергетических санкций, и нашли пути выполнения тех ограничительных мер, которые России удается обходить.

Также Великобритания ввела новые санкции против РФ. Под ограничения попали войска радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, два учреждения и одно физическое лицо страны-агрессора. Таким образом Лондон обвинил Россию в применении химического оружия против Украины.

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