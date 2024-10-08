Вопиющее пренебрежение Конвенцией о запрещении химического оружия со стороны РФ является серьезным нарушением международного права.

Великобритания ввела новые санкции против России. Под ограничения попали войска радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, два учреждения и одно физическое лицо страны-агрессора.

Санкции введены по обвинениям в использовании российскими военными химического оружия против Украины, сообщается на сайте британского правительства. Речь о применении на передовой вещества под названием хлорпикрин, которое признано химическим оружием Международной организацией по запрету химического оружия.

"Российские войска открыто признали, что применяют опасное химическое оружие на поле боя, широко используя средства для борьбы с массовыми беспорядками и многочисленные сообщения об использовании токсичного удушающего агента хлорпикрина – впервые примененного на полях сражений Первой мировой войны. Вопиющее пренебрежение Конвенцией о запрещении химического оружия со стороны РФ является серьезным нарушением международного права", – отмечается в сообщении.

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Известно, что в санкционный список Лондон включил войска радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, а также их начальника Игоря Крылова. Последнего обвиняют в причастности к применению химического оружия и к распространению дезинформации.

К тому же, под санкции попали 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны России, которые, по данным британского правительства, причастны к разработке химического и биологического оружия.

Справка УНИАН. Применение химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года. Как средство ведения войны нельзя использовать также химические средства для борьбы с беспорядками (например, слезоточивый газ).

Как на Россию влияют санкции

Российские продавцы на маркетплейсах столкнулись с проблемами с платежами через банки Китая. Финучреждения увеличили сроки проверки российских платежей из-за страха попасть под санкции запада.

Тем временем одна из крупнейших российских компаний "Новатэк", специализирующаяся на добыче природного газа, вынуждена сворачивать свои самые амбициозные проекты. Причиной такого решения стали западные санкции против компании.

Однако не во всех сферах санкции дают свои плоды. За более чем два года полномасштабной войны против Украины РФ научилась обходить ограничения и до сих пор производит самолеты, дроны и другую технику. Примечательно, что в БПЛА и ракетах, которые летят по Украине, до сих пор обнаруживают западные компоненты.

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