По словам журналистов, президент США не продемонстрировал никаких признаков общения с республиканцами, которые проголосовали за поддержку Украины.

На этой неделе Конгресс США возвращается с пасхальных каникул, и на повестке дня стоит важный вопрос помощи Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон продвигает поддержку Украине и Израилю, несмотря на громкие возражения в Республиканской партии.

В то же время Украина пытается удержать линию обороны против России, несмотря на недостаток боеприпасов и средств ПВО. Однако без вливания американского оружия Украине придется делать мучительный выбор относительно того, какую территорию отдать, пишет The Wall Street Journal.

По словам авторов, Дональд Трамп использует недовольство Республиканской партии политикой президента Байдена в отношении Украины и заявляет, что хочет вести переговоры о прекращении войны. Трамп будет иметь более сильное влияние, если Украина улучшит свою позицию до следующего года, а это означает, что оказание помощи Украине также в политических интересах Трампа.

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Большая поддержка Киева не нравится примерно половине участников съезда Республиканской партии. Джонсон четко осознает ставки и пытается сформировать пакет, который может быть принят. В частности, он предлагает превратить часть помощи в кредиты (идея Трампа). Часть помощи также можно было бы оплатить за счет арестованных активов российского центробанка, если об этом удастся договориться с Европой, где расположена их большая часть.

Также Джонсон предлагает отменить запрет президента Байдена на экспорт сжиженного природного газа. Это стало бы победой как для американской экономики, так и для ослабления Путина. Но это будет стоить десятков голосов демократов. Джонсону может понадобиться одобрение двумя третями голосов, поскольку члены его собственной партии могут заблокировать прохождение законопроекта в Комитете по вопросам регламента, который выносит законопроекты на голосование большинством.

"Однако Джонсон не является главнокомандующим, а Байден отказался от своих обязательств по обеспечению двухпартийной поддержки американской помощи Украине. Он не продемонстрировал никаких признаков общения с республиканцами, которые проголосовали за поддержку Украины. А Байден и советники его предвыборной кампании, которые, похоже, руководят его внешней политикой, могут быть достаточно кровожадными, чтобы считать, что республиканцы заплатят большую политическую цену за блокирование помощи. Это плохая ставка. Избиратели возлагают на президентов ответственность за проблемы, возникающие во время их управления", – говорится в публикации.

По словам журналистов, Джонсон может способствовать голосованию в Палате представителей утвержденного Сенатом законопроекта. Республиканцы могут "справедливо продать этот голос как авансовый платеж за перевооружение США" – от 155-мм боеприпасов до ракет для "Патриот".

"Было обидно наблюдать, как быстро некоторые правые высмеяли консервативного Джонсона, назвав его болотным предателем Украины. Легче кричать с дешевых мест, чем руководить, что Джонсон обязан делать. Детали законопроекта забудутся через несколько недель. Что запомнят американские союзники и противники – то, что США во время драки бросают своих друзей и убегают от них", – подчеркивают авторы.

Помощь США

Ранее УНИАН писал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майкл Джонсон может лишиться своей должности. Камнем преткновения стала помощь Украине, которая борется с оккупационной армией Российской Федерацией. MSNBC сообщает, что за последний год республиканцы в Палате представителей не смогли провести никаких значимых законов, и в этом виноват Дональд Трамп, который выступает против предоставления Украине военной помощи.

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