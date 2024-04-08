Следующие две недели будут наиболее критическими.

Республиканцы Палаты представителей со страхом ожидают своего возвращения с пасхальных каникул 9 апреля, опасаясь, что их глубокие разногласия поставят под угрозу принятие важных законов, что может привести к отставке спикера Майка Джонсона, пишет The Washington Post.

По словам журналистов, останется ли Джонсон спикером, зависит от того, решит ли республиканец удовлетворить требования своего крайнего правого фланга, или обратится к демократам, которые, в конце концов, могут спасти его спикерство, пытаясь утвердить свои приоритеты. "Он попал в ловушку-22", – заявил консервативный республиканец Кевин Херн.

Вопрос помощи Украине

Отмечается, что следующие две недели будут наиболее критическими за почти полугодовое пребывание Джонсона во главе очень шаткой Палаты представителей с большинством, которое продолжает сужаться. Его главным приоритетом является принятие законопроекта о финансировании Украины, который также предусматривает помощь Израилю. Часть республиканцев настаивают, что любое соглашение о внешней помощи должно также включать меры, направленные на укрепление границ США.

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"Но форма этого пакета будет предметом ожесточенных дебатов, а путь к его принятию является непредсказуемым и туманным. Имея большинство в два голоса, республиканцы не смогли достичь консенсуса по таким противоречивым вопросам, что разозлило ультраправых, отчаянно стремящихся к идеологической чистоте. Выбор двухпартийного пути также является сложным: заставить законодателей согласиться на что-либо, связанное с Украиной и Израилем, особенно на фоне растущего возмущения по поводу жертв среди гражданского населения в Газе, является почти невозможной задачей, учитывая партийность и гнев в сегодняшнем составе Палаты представителей", – говорится в статье.

Ожидается, что до 19 апреля Палата представителей примет решение о переутверждении Закона о надзоре за внешней разведкой. Но этот шаг уже разорвал республиканцев на части. А борьба за пост спикера за семь месяцев до выборов лишь еще больше разоблачит хронический беспорядок в Республиканской партии. Многие республиканцы в Палате представителей признают, что их неспособность договориться о принятии каких-либо решений может повредить их стремлению сохранить и расширить свое большинство.

Если Джонсон перейдет к демократам, это, вероятно, будет означать, что он снова обойдет Комитет по вопросам регламента, в котором доминируют республиканцы, включая трех ультраправых, которые стремятся блокировать законы, и обратится к так называемому календарю приостановления работы, по которому для принятия законов ему понадобится две трети голосов Палаты представителей, указывают журналисты.

Угроза отставки для Джонсона

Над всем этим нависает угроза депутата Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия) отстранить Джонсона с должности спикера, если он вынесет на рассмотрение Палаты представителей любой законопроект о помощи Украине. Депутат Дасти Джонсон, возглавляющий консервативную фракцию Мейн-стрит, назвал предложение об отставке "ужасной угрозой", нависшей над спикером, "который честно пытается найти путь вперед".

В то же время ни один республиканец Палаты представителей публично не поддержал усилия Грина, даже среди тех, кто горячо выступает против предоставления большей помощи Украине.

Авторы отмечают, что в Палате представителей республиканцы имеют преимущество в два места, 218 против 213 демократов. До конца сессии Палаты представителей в апреле большинство уменьшится до одного места, когда уйдет на пенсию республиканец Майк Галлахер. Это означает, что может произойти почти все, что угодно. Достаточно лишь одного члена Палаты представителей, чтобы заставить голосовать за отставку спикера, и это может произойти через 48 часов после внесения предложения, если оно будет внесено по специальным правилам.

К тому же демократы могут спасти Джонсона, если Грин все же подаст ходатайство о его отстранении. Если все демократы решат не помогать Джонсону, как это произошло в случае с Маккарти, республиканцам понадобится всего три члена, чтобы снять его с должности. После того, как Галлагер уйдет в отставку, им понадобится только двое.

"Многие республиканцы в Палате представителей, как частным образом, так и публично, выражают опасения относительно следующих недель", – пишет издание.

Белый дом поддерживает связь с офисом Джонсона, но, по словам представителя Белого дома, не выразил готовности внести несколько изменений в законопроект, который предложил спикер. У Джо Байдена хотят, чтобы был проголосован сенатский законопроект. Любые поправки к нему могут привести к дальнейшей задержке.

Хотя Джонсон намекнул на несколько мер, которые, по его мнению, могут компенсировать расходы на пакет внешней помощи. Например, решение о передаче арестованных российских активов для использования Украиной, а также помощь в виде кредита. Спикер также предложил связать предоставление помощи с отменой паузы Байдена по экспорту сжиженного природного газа. Но все это не касается проблем границы, которые республиканцы стремятся как-то преодолеть, особенно в предвыборный год.

Демократы Палаты представителей и двухпартийная группа законодателей уже предложили два варианта, которые могут освободить спикера от необходимости создавать новое законодательство. Демократы Палаты представителей включили одобренный Сенатом законопроект, который не включает вопросы безопасности границ, в петицию о роспуске, что позволит "снять" законопроект из комитета после того, как его подпишут 218 законодателей, и вынести его на голосование в зале без одобрения Джонсона. Сейчас петицию подписали 190 демократов и один республиканец.

Другая петиция об освобождении, которую поддержали 16 законодателей, также предусматривает финансирование на один год для Украины, Израиля и мер по безопасности границ.

Но многие республиканцы, по словам трех законодателей от Республиканской партии, становятся все более уверенными в том, что могут поддержать петицию, если пакет Джонсона не наберет необходимых 290 голосов республиканцев и демократов для его принятия. Непонятно, как Грин расценит успех петиции об увольнении, хотя ранее она заявляла, что не будет обвинять Джонсона в этом, поскольку он не может контролировать ее рассмотрение, подчеркивают авторы.

Дасти Джонсон, республиканец от Южной Дакоты, признал, что ни он, ни его коллеги ничего не могут сделать, чтобы предотвратить голосование Грин за отставку спикера – или контролировать его последствия. Все, что он может сделать – это молиться.

Помощь США для Украины

Ранее УНИАН писал, что Джо Байден отказался налаживать двухпартийную поддержку помощи США Украине. Президент США не продемонстрировал никаких признаков общения с республиканцами, которые проголосовали за поддержку Украины.

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