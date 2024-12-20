По "программе Нансена" наше обязательство действует до 2030 года, но уже есть решение о ее продлении после этого времени.

Норвегия обещает помогать Украине, даже когда война закончится. Об этом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в интервью "Европейской правде".

"По "программе Нансена" наше обязательство действует до 2030 года, но уже есть решение о ее продлении после этого времени. Это касается поддержки во время как войны, так и мира. Если события будут развиваться так, как мы надеемся, и война завершится победой Украины - даже тогда экономическая поддержка будет оставаться", - сказал он.

Как отметил Эйде на следующий год Норвегия предусмотрела на помощь Украине в размере 35 миллиардов крон, что составляет примерно 3 миллиарда евро. Из них 22,5 миллиарда будет направлено на военную поддержку, а 12,5 миллиарда - на гражданские нужды.

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По его словам, поддержка будет максимально соответствовать заявленным потребностям и требованиям Украины.

"Примерно 50% помощи должно идти на военную, а 50% - на гражданскую поддержку. Впрочем, сейчас, во время интенсивной фазы войны, доля военной помощи выше", - сказал он относительно распределения помощи.

Эйде также подчеркнул, что просто переводить деньги они не могут.

"Они должны направляться на программу или проект, согласованный заранее. Что же касается оружия, которое мы хотим передать, то оно должно быть в наличии. К сожалению, сейчас даже при наличии финансирования ограничения накладывает производство боеприпасов. Как бы это обидно не звучало, деньги сами по себе сейчас не решают проблемы", - сказал дипломат.

По его словам, в 2025 году помощь страны будет самой высокой за все время.

"Это очень значительная сумма, но она должна быть такой, ведь мы можем себе это позволить и считаем это правильным шагом. Вполне возможно, что эта сумма может быть увеличена", - добавил Эйде.

Помощь Украине от Норвегии

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Норвегия профинансирует украинское производство оружия и техники. По его словам, во время визита в Осло удалось договориться с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом о том, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямого финансирования производства в Украине.

Норвегия летом заявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16. По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, по мере того, как Украина будет получать больше обученных пилотов и вспомогательного персонала, стороны коалиции истребителей будут добавлять Украине новые самолеты.

Также страна усиливает систему противовоздушной обороны Украины комплексами NASAMS.

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