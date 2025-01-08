Украина заинтересована в прямом диалоге между президентами Украины и США, отметил министр.

Российская Федерация не изменила свою позицию и в дальнейшем стремится уничтожить Украину, считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

В частности, Сибига прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что американский лидер якобы понимает нежелание Российской Федерации, чтобы Украина присоединилась к НАТО.

"Я точно знаю, что общий интерес трансатлантического сообщества - это достижение устойчивого, справедливого, всеобъемлющего мира. Я точно могу вам сказать, что Россия стремится к войне и уничтожению Украины. Я точно могу вам сказать, что Россия не изменила свою риторику - риторику капитуляции и ультиматумов", - подчеркнул министр.

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При этом, по его убеждению, лучшим форматом обмена мнениями между президентами Украины и США является формат прямого общения.

"Поэтому мы чрезвычайно заинтересованы в активном диалоге, в том числе на уровне лидеров, и именно этот формат позволяет очень действенно обмениваться мнениями как о причинах, так и о последствиях", - сказал Сибига.

Заявление Трампа относительно членства Украины в НАТО

Как известно, 7 января на пресс-конференции Трамп сказал, что Россия еще задолго до прихода Владимира Путина к власти говорила, что Украина никогда не будет членом НАТО. В то же время, по словам республиканца, нынешний президент США Джо Байден выступал за то, чтобы Украина имела возможность присоединиться к Альянсу. И поэтому, отметил Трамп, он понимает чувства россиян.

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