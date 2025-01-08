Трамп должен выбрать между принятием унизительного стратегического поражения на мировой арене и немедленным удвоением американской поддержки Украины.

Если в ближайшее время не будет новой крупной помощи от Соединенных Штатов, Украина, скорее всего, проиграет войну в течение следующих 12–18 месяцев. А поражение Украины будет трудно представить как нечто иное, кроме как полное фиаско для Соединенных Штатов и их президента Дональда Трампа, пишет The Atlantic Counsil,

"Украина не проиграет по-хорошему, путем переговоров, с принесением в жертву жизненно важных территорий, но сохранением суверенности и западными гарантиями безопасности. Вместо этого она столкнется с полным поражением, потерей суверенитета и полным контролем России", - отмечает издание.

Трамп, который планировал быстро "разобраться" с войной в Украине, сталкивается с суровой реальностью, что лидер России Владимир Путин не заинтересован в урегулировании путем переговоров, которое оставит Украину нетронутой как суверенное государство. Путин также видит возможность нанести сокрушительный удар по американской глобальной мощи.

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Теперь Трамп должен выбрать между принятием унизительного стратегического поражения на мировой арене и немедленным удвоением американской поддержки Украины, пока еще есть время. Выбор, который он сделает в ближайшие несколько недель, определит не только судьбу Украины, но и успех его президентства, утверждается в статье.

Целью Путина всегда был и остается конец независимой Украины

Путин никогда не проявлял интереса ни к чему, кроме полной капитуляции Украины, и заявленные им условия урегулирования были последовательны на протяжении всей войны - "денацификация", демилитаризация, "нейтралитет" и никаких западных программ помощи, направленных на укрепление украинской независимости.

Некоторые оптимисты утверждают, что Путин будет более гибким, как только начнутся переговоры. Но это основано на ошибочном предположении, что Путин считает, что ему нужна передышка от боевых действий, что не соответствует действительности, указывают аналитики.

Российская экономика страдает и российские потери на фронте остаются ошеломляюще высокими. Если бы война затянулась еще на два года или больше, это могло бы в конечном итоге заставить Путина искать некоего перемирия. однако Путин думает, что победит раньше, и он верит, что россияне смогут выдержать нынешние трудности достаточно долго, чтобы добиться победы, утверждается в статье:

"Русский народ исторически демонстрировал замечательную способность к жертвам под двойным стимулом патриотизма и террора. Предполагать, что Россия не сможет поддерживать эту военную экономику достаточно долго, чтобы пережить украинцев, было бы глупо. Еще один год может быть достаточным".

Путин видит, что сроки работают в его пользу, поскольку Украина не сможет поддерживать войну еще год без нового пакета помощи от Соединенных Штатов, отмечают аналитики.

Путин получит выгоду от унижения Трампа

При этом если Трамп сократит помощь Украине, то не только Украина рухнет, но и разногласия между США и ее союзниками, а также между самими европейцами углубятся и умножатся, заявляют аналитики, отмечая, что "Путин ближе к своей цели расколоть Запад, чем когда-либо за четверть века с момента прихода к власти".

"Путину все равно, кто президент Соединенных Штатов. Его целью на протяжении более двух десятилетий было ослабить США и разрушить их глобальную гегемонию и лидерство в "либеральном мировом порядке", чтобы Россия могла занять свое "законное место" в качестве империи с мировым влиянием… Путин не только не хочет помогать Трампу, он получает выгоду, унижая его. Это не будет личным. В этом "суровом" и "циничном" мире это был бы сугубо деловой подход", - отмечают аналитики.

"Трамп не на пути к славе. И если он быстро не переключится, его выбор определит гораздо больше, чем будущее Украины", - подчеркивают они.

Ранее издание WP писало, что по официальным оценкам, Украина потеряла в войне уже 400 000 убитых и раненых, и вряд ли сможет пережить еще один год войны.

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