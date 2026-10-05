По словам президента США, причиной роста цен на бензин не является Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что причиной роста цен на топливо являются украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, а не блокировка Ормузского пролива. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

"Причиной роста цен на бензин уже не является Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступают рекордные объемы нефти. Теперь дело в слове "нефтеперерабатывающие заводы": российские заводы подрывает Украина, а наши заводы закрывают "демократы" в "синих штатах", таких как Калифорния".

Примечательно, что эти штаты называют "синими", поскольку избиратели в них стабильно поддерживают на выборах Демократическую партию.

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Несмотря на заявления Трампа о том, что Ормузский пролив якобы открыт, Strait Up Maritime приводит иную информацию. На данный момент статус Ормузского пролива – закрыт.

Также, согласно данным, за последние 24 часа проливом прошли лишь 23 судна, 5 из которых – танкеры. Например, в 2025 году это число составляло 94 судна. Также отмечается, что на данный момент 1085 судов находятся в Ормузском проливе.

Примечательно, что, по данным The Independent, до полномасштабного российского вторжения в Украину на долю России приходилось лишь около 8% импорта нефтепродуктов в США. Однако в марте 2022 года этот показатель снизился до нуля, когда федеральное правительство запретило импорт российских нефтяных и газовых продуктов.

Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп заявлял, что из-за украинских ударов мощности по переработке дизельного топлива в России выводятся из строя с ужасающими темпами. По мнению президента США, если бы этого не происходило, то проблем с ценами на топливо не было бы. Глава Белого дома возложил вину за сложившуюся ситуацию на войну Украины с Россией. Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, но это решение "негативно скажется" на ценах на бензин, хотя и снизит стоимость дизельного топлива.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома в Нью-Йорке заявил о готовности страны к энергетическому перемирию с РФ. Однако в таком случае Россия также должна прекратить атаки на украинскую энергетическую систему, инфраструктуру водоснабжения и системы отопления. Зеленский сообщил, что предложений о прекращении атак в одностороннем порядке со стороны Украины не поступало. Президент Украины пояснил, что, поскольку в настоящее время заставить российского диктатора закончить войну невозможно, предлагается рассмотреть возможность энергетического перемирия.

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