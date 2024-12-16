По мнению Трампа, пока он был президентом США, то российский диктатор Владимир Путин не думал о вторжении в Украину.

Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года, заявил, что на восстановление разрушенных российскими оккупантами городов Украины может потребоваться 100 лет. Такое заявление республиканец сделал во время выступления перед журналистами.

"Это 100-летнее восстановление, и вы никогда не сможете восстановить все так, как было. Как жаль, что этого не должно было произойти. Если бы я был президентом, этой войны не было бы", – сказал он.

По мнению Трампа, пока он был президентом США, то российский диктатор Владимир Путин якобы не думал о вторжении в Украину.

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Кроме того, он отметил, что войн за время его прошлой каденции (2017-2021 годы, – УНИАН) не было, а сейчас – "весь мир взрывается".

Война в Украине: убытки в результате агрессии РФ

На днях председатель Комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что убытки в результате войны сейчас могут превысить $600 миллиардов.

По словам Шуляк, при нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет.

"Относительно реальной картина убытков, то по данным Всемирного банка, прямые убытки, нанесенные Украине с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года составили 152 млрд долларов. Это включает не только жилой фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямым убыткам, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривень", – заявила она.

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