Потребность в восстановлении по прямым убыткам, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривен

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что при нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет.

"Как наполнять озеро чайной ложкой... Бесспорно хорошо, что правительство таки нашло возможность финансирования восстановления в 2025-м. Но согласитесь: такой темп финансирования - это не выход для решения ситуации с выплатами, не говоря уже об их расширении на ВОТ", - написала она в Facebook.

По ее словам, в законопроекте о госбюджете на следующий год предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы еВідновлення, что значительно меньше реальных потребностей программы. Средства распределят следующим образом:

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3 млрд грн - на жилищные сертификаты для тех, кто потерял свое жилье;

1 млрд грн - на компенсации за поврежденное имущество.

Всего с момента старта программы в мае 2023 года было выплачено 15,9 млрд грн компенсации. Речь идет о 7 млрд грн на компенсации и 8,9 млрд грн на использованные жилищные сертификаты

"Что касается реальной картины убытков, то по данным Всемирного банка, прямые убытки, нанесенные Украине с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года составили 152 млрд долларов. Это включает не только жилой фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямым убыткам, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривен", - подытожила она.

Восстановление жилья

В начале года в Украине упростили получение помощи по программе "еВідновлення". С февраля для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, который можно получить у нотариуса или в местном совете.

Недавно Шуляк заявляла, что государство не может позволить себе выплачивать большие суммы за жилье, которое было повреждено в результате агрессии РФ. Сейчас максимальная сумма выплат по программе "еВідновлення" составляет 500 тысяч гривен за поврежденный дом и 350 тысяч гривен - за квартиру.

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