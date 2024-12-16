Трамп выразил недовольство тем, что такое решение принималось без его участия.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не исключил, что может отменить разрешение для Украины наносить удары западным оружием в глубь территории РФ.

Во время пресс-конференции Трамп заявил, что администрация Джо Байдена не должна была предоставлять разрешение наносить удары вглубь РФ. "Я не думаю, что им нужно было разрешать удары ракетами на 300 км в Россию. По-моему, это плохо", - поделился мнением Трамп.

Кроме того, он считает, что такое решение втянуло КНДР в войну против Украины. Хотя на самом деле данные о переброске северокорейских солдат появилась раньше, чем разрешение США на удары.

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"Это привлекло северокорейцев... и всего за несколько недель до того, как я приду в офис. Зачем было это делать, не спрашивая меня? Да, я могу (на ответ о том, отменит ли это решение)", - заявил он.

Разрешение на удары по территории РФ

Украина долгое время просила США предоставить разрешение на удары их оружием по военным объектам в глубине территории РФ.

17 ноября президент США Джо Байден наконец разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

19 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил это разрешение.

В ночь на 25 ноября Силы обороны Украины атаковали ракетами ATACMS военный аэродром Халино в Курской области РФ. Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Главное управление разведки и Силы обороны ночью 25 ноября ударили по важным объектам в трех областях - Брянской, Калужской и Курской. Военные также подтвердили поражение НПЗ в Калуге. СМИ писали об ударе по военному заводу Тайфун в Калуге, который занимается производством комплектующих для береговых ракетных комплексов.

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