Еропейские правительства предоставили большую часть финансовой помощи Киеву, однако США остаются его крупнейшим военным донором, пишет издание.

Если США после инаугурации Дональда Трампа сократят поддержку Украины в развязанной Россией войне, активизироваться придется Европе, чтобы заполнить этот "пробел". Сделать это будет нелегко, но не невозможно, пишет Bloomberg.

"С Дональдом Трампом у дверей Белого дома европейские правительства сталкиваются с наихудшим сценарием: вскоре им, возможно, придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников", - отмечает издание.

При этом в Bloomberg констатируют: что бы ни делала Европа, все согласны с тем, что "в ближайшее время" она не сможет полностью заменить США:

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"Европейские правительства предоставили большую часть финансовой помощи Киеву, однако США остаются его крупнейшим военным донором. Одной из особых уязвимостей считается обмен разведданными США, который является ключом к нацеливанию Украины на российские активы".

В целом, в европейских столицах существует понимание того, что следующий год будет иметь решающее значение для обороны Украины, добавляет Bloomberg. По словам чиновников, ключевыми открытыми вопросами являются то, насколько сильной будет позиция Украины на любых переговорах, и специфика планов Трампа.

Издание отмечает, что Европе может потребоваться время, чтобы увеличить производство, но она уже производит собственное оружие с передовыми возможностями, такое как немецкие крылатые ракеты Taurus или англо-французские Storm Shadow.

Как заявил отставной генерал армии США и бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, вопрос в том, смогут ли европейцы объединить свои оборонные возможности и производить вооружение в больших масштабах. Лично он уверен, что даже без США "совокупная экономика Запада затмевает Россию": "Речь идет о политической воле".

Напомним, Дональд Трамп назначил на должность специального представителя по Украине Кита Келлога, отставного генерал-лейтенанта, который представил ему "мирный план" по прекращению войны.

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