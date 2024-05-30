Белый дом пока не принял окончательного решения.

В Соединенных Штатах Америки активно обсуждают, стоит ли снять запрет на использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по территории России.

Об этом пишет The Washington Post. Возможное изменение позиции Вашингтона стало следствием возобновления Россией наступления на Харьков, давления со стороны европейских чиновников и визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена в этом месяце.

В среду во время визита в Молдову Блинкен стал первым высокопоставленным представителем администрации Байдена, который публично заявил, что Вашингтон рассматривает возможность изменения политики, которая позволит украинским силам использовать дальнобойные ракеты ATACMS и другое американское оружие для атаки объектов на территории России. Блинкен сказал, что Соединенные Штаты могут "адаптировать и корректировать" свою позицию, в зависимости от меняющихся потребностей на поле боя.

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"Мы собираемся убедиться, что [Украина] имеет необходимое оборудование. Еще одной отличительной чертой нашей поддержки Украины на протяжении этих двух с лишним лет была адаптация. По мере того, как менялись условия, как менялось поле боя, как менялись действия России в плане ее агрессии и эскалации, мы тоже адаптировались и подстраивались", – подчеркнул госсекретарь США.

Позиция других партнеров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в недавнем интервью журналу The Economist заявил, что союзникам пора переосмыслить свои ограничения.

"Особенно сейчас, когда большая часть боевых действий происходит в Харьковской области, недалеко от границы, лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории сильно затрудняет ее самозащиту", – говорил он..

В последующие дни союзники, включая Францию, поддержали эту позицию. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что украинцам должно быть позволено "нейтрализовать" военные объекты, с которых запускаются ракеты, но не другие цели. Он отметил, что этот шаг не будет эскалацией.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в тот же день заявила, что ограничения на использование оружия привели к тому, что Киев воюет "со связанной за спиной рукой". По ее словам, снятие этих ограничений "не должно быть предметом дискуссий".

Ранее во время визита в Киев в этом месяце министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в России.

"В то время как Россия наносит удары по территории Украины, можно понять, почему Украина чувствует необходимость обеспечить свою оборону", – говорил он.

Накануне встречи НАТО Канада и Финляндия также заявили о своей поддержке снятия запрета.

Запрет на использование американского оружия для ударов по РФ

Издание напомнило, что Соединенные Штаты начали поставлять ракеты ATACMS Украине весной этого года при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов на территории России, чтобы не допустить эскалации между Москвой и Вашингтоном.

Однако позиция Байдена может измениться, как это было в нескольких других случаях. К примеру, когда он принимал решение о расширении арсенала Украины ракетами Stinger, пусковыми установками HIMARS, современными системами противоракетной обороны, беспилотниками, вертолетами, танками M1 Abrams и истребителями четвертого поколения.

"Американские официальные лица сообщили, что изменение курса рассматривается, однако Белый дом не принял решения. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, чтобы не обсуждать военные вопросы, сказали, что комментарии Блинкена тщательно отражают то, на каком этапе политического процесса находится администрация. По словам чиновников, на публике Блинкен редко опережает президента в том, куда ему удобно двигаться", – пишет WP.

Американские официальные лица по-прежнему обеспокоены ударами Украины по российской территории, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и системам раннего предупреждения о ядерном нападении. Вашингтон опасается, "что они могут опасно встревожить Москву", и эти опасения были переданы Киеву.

Успехи России на передовой также подтолкнули союзников к обсуждению вопроса об отправке военных инструкторов в Украину – еще один шаг, который давно рассматривается как потенциально эскалационный. Байден давно исключил возможность отправки американских войск в Украину. Отойдет ли этот запрет на второй план, как и другие его "красные линии", пока неясно.

Удары по РФ западным оружием: последние новости

Глава Комитета по иностранным делам Бундестага от Социал-демократической партии Михаэль Рот заявил, что Германия должна позволить Украине наносить удары по военным объектам там на территории России своим оружием. Это не будет эскалацией или пересечением "красных линий".

Кроме того, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных целей в России

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