Администрация Байдена установила правила ведения боевых действий, которые выгодны россиянам. отмечает аналитик.

Ограничения на использование оружия, предоставленного Соединенными Штатами, должны быть сняты, если Украина хочет иметь шанс защитить свою территорию и свободу от гораздо более мощного и хорошо оснащенного захватчика, пишет Forbes.

Как отмечает издание, коллективные преступления против человечности, совершенные Путиным, дают все основания президенту Байдену снять ограничения на использование американского оружия против тех российских сил, которые непосредственно угрожают Украине.

Кроме того, говорится в статье, так как Путин пошел на эскалацию конфликта, используя против Украины оружие, которое он приобрел у Северной Кореи и Ирана, Джо Байден также должен усилить последствия, обязавшись предоставить Украине более дальнобойное и мощное оружие, например, противовоздушную ракету (JASSM) для оснащения самолетов F-16.

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"Принципы наступления и безопасности требуют, чтобы Украина захватила инициативу и не позволила врагу получить преимущество. Однако нынешняя политика США подрывает оба этих принципа", - пишет Forbes.

Администрация Байдена установила правила ведения боевых действий, которые выгодны русским.

"Они могут действовать по своему усмотрению, не сдерживаемые угрозой оружия, предоставленного США, что позволяет россиянам сбивать украинские самолеты в глубине воздушного пространства Украины, собирать наземные силы для нападения, запускать ракеты и стрелять из артиллерии, не допуская ответного огня", - пишет эксперт издания.

В то же время. по его мнению, предоставление Украине возможности использовать обычные вооружения для нападения на российские войска, готовящиеся к нападению на Украину, не является достаточно провокационным для того, чтобы Россия всерьез задумалась о применении ядерного оружия.

"Запреты, налагаемые политикой США, аналогичны футбольному матчу, в котором одна команда может выполнять только оборонительные действия и не может пересекать разделительную линию территории противника. Это вопиющие ограничения, но особенно против противника, имеющего значительное преимущество в размерах. "Темные лошадки" могут победить, но не тогда, когда правила настроены против них", – пишет Forbes.

Украина ведет борьбу за свою жизнь, и ее исход имеет огромное стратегическое значение для Европы, НАТО и США, подчеркивается в статье.

"Без более открытой и разумной политики в отношении использования оружия, предоставленного США, это оружие может лишь продлить этот конфликт, а не положить ему конец. Его необходимо использовать для достижения превосходства в воздухе, в котором Украина отчаянно нуждается, чтобы обеспечить свободу от нападения, а также свободу атаковать в нужное время и в нужном месте. Это вопрос номер один, который необходимо решить, если США хотят эффективно помочь Украине освободить оккупированную Россией территорию, уменьшить возможности Путина для дальнейшей агрессии в Европе и свести к минимуму риск того, что длительная окопная война истощит Украину. Настало время снять ограничения с Украины и изменить текущие расчеты, чтобы удержать Путина от дальнейшей агрессии". – подытоживает Forbes.

Все больше стран снимают запрет на удары их оружием по России

Вчастности, такое разрешение дали Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, а также страны Балтии.

Сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что не против, чтобы Украина наносила удары по территории России истребителями F-16, которые будет поставлять страна.

В то же время в Пентагоне неоднократно заявляли, что не меняли свою позицию относительно ударов по России. Против также выступили Италия и Бельгия.

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