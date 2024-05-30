Он заявляет, что Запад слишком медлителен в этом вопросе.

Германия должна позволить Украине наносить удары по военным объектам там на территории России своим оружием. Это не будет эскалацией или пересечением красных линий.

Об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Бундестага от Социал-демократической партии Михаэль Рот в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Он подчеркнул, что для Запада красной линией является международное право. "Эта красная линия не будет пересечена, если Украина будет использовать оружие, произведенное и поставленное Западом", - добавил он.

Политик отметил, что из-за запрета Украина была вынуждена наблюдать за подготовкой нападения россиян на Харьковском направлении. На вопрос, можно ли решить эту проблему увеличением постовок боеприпасов для ПВО, Рот ответил, что Запад является слишком медленным и недостаточно комплексным.

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"Это также привело к тому, что Украина сейчас находится в очень, очень сложной ситуации. Она имеет слишком мало всего. И я очень разочарован некоторыми европейскими партнерами, которые не оказывают достаточной помощи в сфере ПВО. Это нелегко для любой страны, даже для Германии. Наши склады не совсем заполнены. Но сейчас мы должны все взвесить. Что сейчас важнее для нашей собственной безопасности? Чтобы российский империализм в Украине был остановлен, или чтобы наши боеприпасы и оружие хранились на складах? Поэтому я бы советовал поставлять Украине все необходимое", - добавил он.

Рот напомнил, что Украина уже успешно наносит по России удары собственными дронами. Между тем Запад проявил сдержанность, потому что не хотел эскалации. "Не думаю, что [эскалация] является аргументом на данный момент, потому что есть только один человек, который осуществляет эскалацию, и это господин Путин, это российская армия. Здесь нет никаких ограничений. Все оружие, которое может быть использовано для того, чтобы Украина могла лучше защищать себя, а также могла освободить территории, захваченные Россией", - отметил он.

Рот подчеркнул, что до этого времени Украина очень ответственно относилась ко всему, что обсуждал с ней Запад. "Если Соединенные Штаты не могут сделать больше или не хотят делать больше, тогда европейцы должны взять на себя большую ответственность", - сказал Рот.

- Могут ли немецкие танки Leopard ездить по российской земле?

- Я не знаю, является ли это сейчас главным вопросом, но почему бы и нет? Немецкие танки Leopard не должны продолжать делать то, что они уже делают, и поддерживать Украину в ее борьбе за свободу?

Удары по России: позиция других стран

Представители 14 стран уже высказались за разрешение бить по территории России их оружием. Речь идет о Великобритании, Дании, Чехии, Франции, Нидерландах, Латвии, Литве, Эстонии, Канаде, Финляндии, Швеции, Польше и Норвегии.

Среди этих стран есть и Германия, однако канцлер Олаф Шольц категорически против предоставления Украине необходимых ей ракет Taurus. Он объяснял это тем, что вместе с ними надо отправлять немецких военных, а Берлин на это не пойдет.

В Италии заявили, что не поддержат использование их оружия на территории РФ, в Бельгии также сказали, что Украина может привлекать эту технику только в пределах своих границ.

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