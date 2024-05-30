Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных целей в России. Об этом сообщает NRK.
"Мы также считаем, что Украина имеет совершенно четкое право в соответствии с международным правом атаковать Россию на ее территории в рамках защиты своей территории… Мы принципиально считаем, что Украина также может использовать оружие, полученное ею от западных стран, против военных целей, имеющих отношение к войне в Украине", - сказал Эйде.
По его словам, в противном случае союзники "накладывают на Украину демаркацию, что затрудняет победу".
Он отметил также, что каждая отдельная страна должна определить свои точные условия.
"На войне это совершенно нормально, и мы не можем заставить Украину воевать, держа одну руку за спиной. Украина должна иметь возможность вести войну "таким способом, который для нее наиболее эффективен", - сказал глава МИД Норвегии.
Он отметил, что если Украина подвергнется атакам со стороны российских войск, которые находятся внутри России, поскольку у них есть дальнобойное оружие, то должна быть возможность атаковать их в ответ.
Также он отметил, что когда речь идет о конкретных условиях применения оружия, то союзники Украины "будут осторожны и не будут говорить об этом всслух, поскольку "это война, и многие следят за тем, что мы говорим публично".
Удары западным оружием по РФ - какие страны сняли запрет
Разрешение Украине использовать их оружие для ударов по целям в России дали Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, а также страны Балтии.
Сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что не против, чтобы Украина наносила удары по территории России истребителями F-16, которые будет поставлять страна.
В то же время в Пентагоне неоднократно заявляли, что не меняли свою позицию относительно ударов по России. Против также выступили Италия и Бельгия.