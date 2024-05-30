Министр иностранных дел Норвегии заявил, что Запад не может "заставить Украину воевать, держа одну руку за спиной".

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных целей в России. Об этом сообщает NRK.

"Мы также считаем, что Украина имеет совершенно четкое право в соответствии с международным правом атаковать Россию на ее территории в рамках защиты своей территории… Мы принципиально считаем, что Украина также может использовать оружие, полученное ею от западных стран, против военных целей, имеющих отношение к войне в Украине", - сказал Эйде.

По его словам, в противном случае союзники "накладывают на Украину демаркацию, что затрудняет победу".

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Он отметил также, что каждая отдельная страна должна определить свои точные условия.

"На войне это совершенно нормально, и мы не можем заставить Украину воевать, держа одну руку за спиной. Украина должна иметь возможность вести войну "таким способом, который для нее наиболее эффективен", - сказал глава МИД Норвегии.

Он отметил, что если Украина подвергнется атакам со стороны российских войск, которые находятся внутри России, поскольку у них есть дальнобойное оружие, то должна быть возможность атаковать их в ответ.

Также он отметил, что когда речь идет о конкретных условиях применения оружия, то союзники Украины "будут осторожны и не будут говорить об этом всслух, поскольку "это война, и многие следят за тем, что мы говорим публично".

Удары западным оружием по РФ - какие страны сняли запрет

Разрешение Украине использовать их оружие для ударов по целям в России дали Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, а также страны Балтии.

Сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что не против, чтобы Украина наносила удары по территории России истребителями F-16, которые будет поставлять страна.

В то же время в Пентагоне неоднократно заявляли, что не меняли свою позицию относительно ударов по России. Против также выступили Италия и Бельгия.

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