Трамп открыл Путину дверь для атаки на НАТО: СМИ выяснили, готова ли Европа

Европейские члены НАТО до сих пор не понимают, присоединится ли США к их защите в случае прямой войны с Россией.

Президент США Дональд Трамп своими действиями предоставляет российскому диктатору Владимиру Путину окно возможностей для нападения на страны НАТО. Об этом пишет Rolling Stone.

Издание отмечает, что действия Трампа продолжают усугублять кризис внутри альянса. А война на Ближнем Востоке может подтолкнуть Путина к вторжению в страны НАТО. Журналисты ссылаются на отчет американской разведки, которая считает, что РФ может осуществить "ограниченное вторжение", в частности с целью раскола в альянсе.

Сомнений в том, что Путин хотел бы распада НАТО, нет, отмечают журналисты. И с каждым годом правления кремлевский диктатор всё чаще повторяет империалистические тезисы, представляя противостояние РФ и НАТО как борьбу добра и зла. И этот тезис Путин продвигал еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, сопровождавшегося элементами гибридной войны. Уже после 24 февраля 2022 года количество провокаций начало расти.

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Европа, понимая угрозу возможного вторжения РФ, делает акцент на развитии собственных оборонных возможностей. Впрочем, отметили журналисты, хотя НАТО и имеет значительное преимущество перед РФ по всем показателям, оно в значительной степени основано на готовности США защищать альянс. Однако заявления Трампа пока не дают стопроцентной уверенности в этом.

Журналисты напомнили, что неприязнь Трампа к НАТО началась не с момента войны в Иране. Все началось после его поездки в Москву еще в 1987 году, после которой он публично обвинил союзников США и призвал их платить Вашингтону за защиту. А во время своего первого президентского срока Трамп заявил, что защита таких небольших членов НАТО, как Черногория, не стоит риска.

По мнению журналистов, именно этим может воспользоваться Россия.

"Если рассмотреть возможные сценарии, то вероятность ограниченного вторжения выше, и это, возможно, произойдет в ближайшее время. Сценарий "укуси и держи" потенциально более проблематичен (для НАТО, – УНИАН), поскольку это сценарий, при котором администрация Трампа может сказать: "Ну, это не масштабное вторжение и оккупация государства-члена. Европа, позаботься об этом сама. Почему бы тебе не помочь себе так же, как ты помогла нам в войне против Ирана?", – цитирует издание военного эксперта Кофмана.

Журналисты отметили, что хотя война в Украине и нанесла серьёзный ущерб РФ, Москва тем не менее успешно перешла к экономике военного времени, способной производить передовое оружие, необходимое для продолжения боевых действий, несмотря на годы санкций.

И главной угрозой, по мнению аналитиков, могут стать воздушные атаки РФ. Россия ежемесячно выпускает около 60 баллистических ракет "Искандер". А ракет-перехватчиков, способных им противостоять, не хватало еще до войны США с Ираном. После начала конфликта на Ближнем Востоке эта проблема усугубилась. По мнению издания, массированные удары РФ по незащищенным странам Европы могут определить ход конфликта еще до начала наземной кампании.

"Речь идет не о победе или поражении, потому что это упрощенный подход. Мы не проигрываем, но суть не в этом. Дело в том, что цена конфликта может оказаться чрезмерно или неприемлемо высокой для наших союзников и наших собственных сил, если мы не извлечем правильные уроки и не проведём надлежащую адаптацию", – подчеркнул Кофман.

Издание же добавляет, что, проще говоря, Европа не готова к такой войне, какая идет в Украине.

Возможное нападение РФ на НАТО: что известно

Ранее издание The Atlantic отмечало, что США не готовы к потенциальной войне на два фронта – если РФ нападет на НАТО, а Китай атакует Тайвань. В то же время издание отмечает, что окно возможностей для такой атаки Москве и Пекину никогда не казалось столь привлекательным.

В то же время издание Bild отмечало, что у НАТО есть сценарий реагирования на случай вторжения РФ в страны Балтии. Отмечалось, что сначала Альянс должен подавить возможности РФ наносить удары на большие расстояния. Далее же войска НАТО должны начать собственную кампанию по нанесению воздушных ударов по РФ.

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