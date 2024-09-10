По словам канцлера Германии, нужно понять, как найти выход из ситуации конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы, чтобы Россия участвовала в следующем Саммите мира, но "это не сработает", если страна продолжит атаковать Украину. Об этом он сказал на мероприятии, которое организовала газета "Vorwärts", передает Tagesschau.

По его словам, кроме необходимой военной поддержки Украины против РФ, также стоит изучить, как найти выход из ситуации конфликта.

"Конечно, это не сработает, если человек, который должен там сидеть, также скажет: "Я собираюсь продолжать атаковать", - подчеркнул Шольц, имея в виду президента России Владимира Путина. Видео дня

Шольц отметил, что в таком случае агрессор захочет еще больше украинской территории, если появится перспектива мира.

"В этой ситуации, я думаю, нам нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер. Это то, о чем идет речь, если вы хотите обеспечить мир и безопасность в Европе", - считает политик.

Шольц и мирный план для Украины - что известно

По информации итальянской газеты La Repubblica, канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план" в войне России и Украины, который предусматривает сохранение за Россией ранее захваченных украинских территорий.

В издании отметили, что таким образом Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть свои утраченные позиции.

"Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика", - отметили журналисты.

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