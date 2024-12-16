Путин заявил, что более 430 тысяч человек вступили в ряды армии РФ в 2024 году

Президент РФ не упомянул о потерях РФ на войне в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что в РФ значительно увеличилось количество добровольцев, которые присоединились к армии в 2024 году. По его словам, только в 2024 году удалось привлечь более 430 тысяч новых военнослужащих, сообщает Bloomberg.

"Этот поток добровольцев не иссякает. На линии фронта достигнут переломный момент, и мы полностью взяли на себя стратегическую инициативу", - сказал Путин на заседании Минобороны России в Москве.

Российский диктатор упомянул то, что в 2023 году контракты на службу в армии РФ подписали около 300 тысяч человек. В агентстве отметили, что проверить эти цифры независимо довольно трудно.

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Кроме того, ни российский лидер, ни министр обороны РФ Андрей Белоусов не рассказали о потерях на войне против Украины. В агентстве напомнили, что по оценкам США и их союзников по НАТО, с начала полномасштабного вторжения в нашу страну было убито или ранено не менее 700 тысяч российских солдат.

Журналисты подчеркнули, что российские чиновники увеличили выплаты для тех, кто вступит в ряды армии РФ, в ответ на растущие потери войск.

В агентстве добавили, что в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери в рядах Сил обороны нашей страны. По его словам, с начала полномасштабной войны погибли украинских военных, а еще 370 000 солдат получили ранения.

Также журналисты обратили внимание на то, что в последние месяцы российские войска продвигаются вдоль линии фронта в Украине. Союзники Киева отмечают, что это обходится Москве рекордными ежедневными потерями.

Помимо этого Белоусов говорил о том, что в 2024 году оккупанты захватили около 4500 квадратных километров территории Украины. В агентстве подчеркнули, что эта информация не соответствует расчетам на основе картографического сервиса DeepState, который регулярно обновляет данные о ходе конфликта. Эксперты указывают на то, что РФ удалось взять под свой контроль менее чем 3100 квадратных километров территории с начала года.

Война в Украине - последние новости

Ранее в Евросоюзе рассказали, сколько украинских военных подготовят до конца зимы. По словам высокого представителя ЕС Каи Каллас, до конца зимы будет подготовлено 75 тысяч солдат.

Кроме того, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о "маленьком прогрессе" по прекращению войны в Украине. Он отметил, что у него есть оптимизм в этом вопросе.

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