Он отметил, что у него есть оптимизм в этом вопросе.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает "усердно" работать над прекращением войны в Украине.

По словам политика, его команда пытается остановить "ужасную, ужасную войну в Украине". Во время общения с журналистами в своей резеденции в Мар-а-Лаго он отметил, что в этом вопросе есть "маленький прогресс".

Трамп также заявил, что в начатой РФ войне "погибают люди в количествах, которые раньше не видели". Он каждую неделю получает доклады о боевых действиях и ситуация, по его словам, "с обеих сторон куда хуже, чем сообщается в СМИ".

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Республиканец также говорил о том, большая часть территорий, где происходят боевые действия - равнины, "поэтому пулю здесь может остановить только человеческое тело". Он пообещал делать все возможное, чтобы остановить войну и отметил, что у него есть оптимизм в этом вопросе.

Война в Украине - возможность переговоров с РФ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он намерен положить конец войне в Украине. Тем не менее ему придется решить, на каком этапе урегулирования конфликта нужно вовлекать в этот процесс Киев. Об этом написал директор программы по Евразии в Институте ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.

Он уверен, что в возможных переговорах о прекращении огня будут участвовать Украина, Россия и США. Тем не менее он считает, что к начальному этапу урегулирования конфликта не нужно привлекать Киев.

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