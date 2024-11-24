Такой подход позволит Путину увеличить численность личного состава, воюющего против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о прощении долгов добровольцам, отправляющимся воевать против Украины.

Как говорится в сообщении на сайте правительства РФ, закон предусматривает прощение до 10 млн руб ($95 835) задолженности для тех, кто подписывает контракты с минобороны РФ об отправке на войну в Украину сроком не менее года, начиная с 1 декабря. Закон распространяется на всех потенциальных добровольцев, в отношении которых до 1 декабря были открыты процедуры взыскания долга.

Как отметило издание Reuters, РФ усилила набор в армию, предлагая все более крупные выплаты, в некоторых случаях во много раз превышающие среднюю зарплату, тем, кто готов идти воевать против Украины.

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Издание подчеркнуло, что такой подход позволил Путину увеличить численность личного состава на фронте, избежав при этом очередного раунда всеобщей мобилизации, которая в 2022 году спровоцировала массовый побег российских мужчин за границу.

Издание отметило, что россияне берут на себя все больше кредитов с тех пор, как Кремль отправил тысячи солдат воевать против Украины в 2022 году, даже несмотря на повышение ключевой ставки до 21% в октябре.

Мобилизация в РФ

Правитель РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в армии РФ. Согласно документу, призыв продлится с октября по декабрь 2024 года. К службе в Вооруженных силах РФ привлекут 133 тыс. россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Срок их службы составит один год.

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