Сегодня весь мир понял, что "вторая армия Путина" гораздо слабее, чем думали все эксперты.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что иллюзии президента РФ Владимира Путина о могуществе российской армии и самой России сегодня выглядят смешными.

Об этом он сказал в интервью CNN Prima News.

"Президент России Владимир Путин поддался иллюзиям, что Россия всемогуща и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия намного слабее, чем думали все эксперты", – заявил Земан.

Критикуя Путина, которого до войны в Украине чешский президент называл другом, Земан вспомнил любимую цитату Уинстона Черчиля: "Мне безразлично, верит кто мне или нет. Но важно, чтобы человек верил в себя, и лишь идиот не менял свои взгляды."

По мнению Земана, иррациональность российской политики может повлиять на поставки газа в Европу.

"Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, воспринимайте это заявление с неожиданной покорностью от меня. Потому что я когда-то публично сказал, что россияне не сумасшедшие, чтобы нападать на Украину, и они оказались сумасшедшими", - сказал Земан.

Ранее УНИАН сообщал, что Земан назвал действия России иррациональными.

"Нападение на Украину уничтожит Россию, он уничтожит ее экономически, политически и репутационно, это не худший шаг в интересах российского народа, и все же это произошло, потому что политики действуют иррационально и ведут себя как сумасшедшие. А сумасшедшего нужно изолировать", - заявил он

Вас также могут заинтересовать новости: