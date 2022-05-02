Воспользоваться награбленными имуществом захватчики не смогут, поскольку оборудование фактически выведено из строя.

Российские оккупанты разграбили временно захваченные города Украины. В частности, из Мелитополя в Чечню вывезли сельхозтехнику. Однако воспользоваться ею захватчики не смогут, так как владельцам оборудования удалось его дистанционно заблокировать.

Об этом сообщает CNN.

Из Мелитополя оккупанты вывезли 27 единиц дорогостоящей техники. Техника оснащена GPS, поэтому удалось выяснить, что ее доставили в Чечню.

"Когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечне, они поняли, что не могут их даже включить, потому что комбайны заблокированы дистанционно", – сказали собеседники издания в Мелитополе.

Изъятие ценной сельскохозяйственной техники из дилерского центра John Deere в Мелитополе говорит о все более организованную операцию, в рамках которой используется российский военный транспорт.

Также из оккупированной части Украины воруют зерно и везут в Крым. Например, на прошлой неделе мэр Мелитополя опубликовал видео, на котором колонна грузовиков выезжает из Мелитополя якобы с зерном.

"У нас есть явные доказательства того, что они выгружали зерно из Мелитопольского городского элеватора. Они ограбили элеватор вместе с частными хозяйствами", - отмечают местные власти.

Как сообщал УНИАН, на оккупированной части Херсонской области произошла перестрелка между представителями различных этнических групп российских оккупантов-чеченцами и бурятами. Оккупанты не поделили награбленное.

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