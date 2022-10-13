Больше всего пострадали энергетический и банковский секторы российской экономики.

Западные санкции в отношении Российской Федерации притупили ее возможность финансировать войну. Китай и Турция помогают РФ обойти введенные ограничения.

Об этом пишет EUobserver.

Отмечается, что самый большой ущерб санкции нанесли по энергетическому и банковскому секторам. В "черный список" попали уже все крупные банки России, кроме одного, а российские кредиторы закрыли 670 офисов.

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В связи со сложившейся ситуацией Кремль попробует провести рекапитализацию банков с помощью вливания дополнительных 2 триллионов рублей. При этом мало кто из международных инвесторов заинтересованы в покупке российских облигаций.

Фактически единственным источником средств в России осталась внутренняя эмиссия. Особенно, учитывая тот факт, что международные рынки отказываются от торговли российской нефтью.

"Только две трети ранее закупаемых в Европе объемов сейчас перенаправляются со значительной скидкой около 25 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

В то же время добыча нефти сократилась на 10%, обыча газа - на 22% в годовом исчислении в августе, а профицит сократился лишь до 137 миллиардов рублей за лето.

Ожидается, что эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты, которое вступит в силу в декабре, вместе с "лимитом цен на нефть" еще больше снизит доходы от российского экспорта.

"Как совокупный результат самой войны и санкций Россия вошла в рецессию, которая может длиться длительный период", - отметило издание.

Кроме того, санкции заблокировали российский экспорт в Европу на 90 миллиардов евро в год, что привело к падению производства в России стали на 30% и производства пиломатериалов на 90%. Также заблокировали 30 миллиардов евро в год высокотехнологичного и промышленного экспорта, что подорвало производство основных потребительских товаров как авто, холодильники и стиральные машины.

Помимо этого, ЕС заморозили активы россиян в Европе на сумму 17,4 миллиарда евро. Приблизительно 40% из примерно 3 тысяч иностранных компаний, работающих в России, уже ушли с российского рынка или в процессе, что привело к потере 540 тысяч рабочих мест.

На проблемы с военным производством в России указывает и то, что Кремль начал закупать беспилотники и боеприпасы в Иране и Северной Корее.

Несмотря на все последствия санкций, России все же удается частично обходить веденные ограничения. В этом Кремлю помогают Китай и Турция.

"Экспорт из Китая в Россию 30 самых популярных товаров в этом диапазоне (от транспортного оборудования до электрических машин), ранее импортировавшихся из ЕС и США, резко упал после вторжения, но в августе вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в отчете.

Только экспорт из Турции в Россию почти удвоился со второго квартала, а также вырос экспорт некоторых стран-членов ЕС в Турцию, что свидетельствует об уклонении от санкций.

Также Москве помогает и Казахстан, а экспорт ЕС в Кыргызстан за период с 5 по 18 сентября показал почти четырехкратный рост по сравнению с до военным периодом.

Кроме того, частично покрыть дефицит и обойти санкции в Кремле пытаются при помощи "параллельного импорта" компьютеров, смартфонов, бытовой электроники, запчастей для авто и даже продуктов Lego без разрешения правообладателей.

Санкции против России - что известно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны-члены ЕС ввести конкретные меры, которые ударят по экономике России в ответ на проведение незаконных "референдумов" на оккупированных украинских территориях.

6 октября Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России.

Этот пакет предусматривает установление ограничения цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт продукции на 7 миллиардов евро.

Также санкции введут против 35 новых физических лиц и компаний, которые вовлечены в войны, проведение фиктивного референдума на оккупированных территориях и пропаганды.

В Офисе президента Украины отметили, что в девятый пакет санкций можно включить, например, ограничение цен на нефть, отключение оставшихся российских и беларуских банков от SWIFT, запретить выдавать визы россиянам, а кораблям РФ заходить в европейские порты.

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