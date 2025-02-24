Чешский лидер подчеркнул, что нельзя унижать жертву.

Конечной целью России в войне является стереть Украину с карты мира. Об этом во время пленарного заседания "Поддерживай Украину" заявил президент Чешской Республики Петр Павел.

"Все эти три долгих года, когда РФ развязала полномасштабную войну против Украины, я не сомневаюсь, что конечная цель этой агрессии - это стереть Украину с карты мира. Хочу сказать, что украинцы несокрушимы. Они заслуживают не только нашей помощи, но и нашего восхищения", - заявил он.

Президент Чехии отметил, что все союзники стремятся к длительному миру в Украине, но не мира любой ценой.

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"Мир, который выстроен на унижении жертвы, когда мы вознаграждаем Россию за агрессию, - это будет не настоящий мир, а предательство", - подчеркнул Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что каждая договоренность должна быть приемлемой для Украины и вестись с участием Украины. Он добавил, что каждые переговоры должны начинаться с четкого признания, кто является агрессором, и кто является жертвой, и "здесь нет никакого пространства для двусмысленности".

Также Павел в обращении к Владимиру Зеленскому подчеркнул, что украинский лидер - демократически избранный украинцами президент, и его легитимность несомненна.

"Мы не можем ослаблять это лидерство. Мы должны гарантировать стабильность и устойчивость... Вы являетесь символом этой устойчивости", - подчеркнул он.

Павел добавил, что "коллективный долг" - сделать так, чтобы Украина выстояла в войне, которую развязала РФ.

"Без мира в Украине не может быть долговременного мира в Европе. Нам нужно собраться вместе, и действовать сейчас. Сдержать Россию - это единственный способ двигаться вперед", - подчеркнул Павел.

Павел отметил 5 пунктов поддержки Украины

"Во-первых, мы должны коллективно продолжать помогать Украине выстраивать прочную способность защищаться, и чешские компании делают свой вклад и будут это делать в будущем. Во-вторых, чрезвычайно важно продолжать оказывать военную помощь Украине. И вот эта инициатива по амуниции и другие инициативы очень эффективны", - отметил чешской лидер.

В-третьих, по его словам, он полностью поддерживает идею того, что Украине нужно предоставлять вооружение и в дальнейшем - экономическую помощь. Четвертое - процесс украинского вступления в ЕС и включения Украины в единое европейское движение должен ускориться. В-пятых, как отметил Павел, "мы должны гарантировать", чтобы Украина имела сильную позицию для переговоров.

"Конечной целью должно быть вступление в НАТО. На кону - слишком много. Или мы помогаем нашему суверенитету распасться и упасть в эру хаоса, или мы можем собраться и не допустить, чтобы нас отстраняли. Я уверен, что Европа крепче и более способна, чем иногда мы думаем. Хочу заверить, что Чехия будет продолжать поддерживать Украину всеми способами. Мы стоим с Украиной. Слава Украине!", - подчеркнул президент Чехии.

Заявления других европейских лидеров

Напомним, во время пленарного заседания "Поддерживай Украину" президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что союзники должны инвестировать в военно-промышленный комплекс Украины и обеспечивать совместное производство.

Он также предложил четкую дату вступления Украины в ЕС - 1 января 2030 года.

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