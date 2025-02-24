Президент Польши подчеркнул, что недолговременный мир без гарантий может привести к еще более кровавой войне.

Украина должна быть представлена с самого начала официальных переговоров, ибо в противном случае недолговременный мир быстро перейдет в новую войну. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда, выступая с помощью видеовключения на пленарном заседании "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве.

"Путин хотел захватить Украину за три дня, но не смог это сделать даже за три года. И никогда не сможет", - подчеркнул президент Польши.

Он отметил, что вся Европа хочет мира, но он должен быть справедливым долговременным и должен строиться на гарантиях безопасности.

Видео дня

"Украина должна быть представлена с самого начала официальных переговоров. В противном случае недолговременный мир быстро перейдет в новую войну и возможно даже в более кровавую", - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что Польша и в дальнейшем будет помогать и не оставит демократическую и независимую Украину в борьбе с врагом. По его словам, Польша среди тех стран, которые почувствовали "дух российского империализма".

При этом напомнил, что они предупреждали мир годами к чему это сможет привести, но эти предостережения не были услышаны миром. Дуда подчеркнул, что не будет лучшего гаранта безопасности, чем НАТО с США, как одного из ключевых его членов. Дуда добавил, что в то же время не будет сильного НАТО без сильной Европы. По его словам, только военно мощная Европа может оказать помощь Украине и надежные гарантии безопасности.

Иностранные лидеры в Украине на годовщину вторжения РФ

Как сообщал УНИАН, в третью годовщину полномасштабной войны РФ против Украины в Киев прибыли иностранные лидеры. Первыми рано утром приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Также в украинскую столицу приехали лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Литвы и Латвии, а также премьер-министры Канады, Испании и Эстонии.

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