Спецпредставитель президента США Кэллогг хочет сначала провести переговоры с лидерами 31 страны-члена НАТО.

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план по Украине для того, чтобы предоставить союзникам по НАТО место за столом переговоров. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг пообещал "провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны". В частности он сказал, что на переговорах с европейскими дипломатами "будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс".

Кэллогг пообещал провести переговоры с представителями стран Альянса, и это должно успокоить тех, "кто боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном", говорится в публикации.

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Теперь издание предполагает, что для достижения мирного соглашения администрации Трампа понадобится более 100 дней, поскольку спецпредставитель запланировал встречи с лидерами 31 страны-члена НАТО.

Источники The Telegraph сообщили, что Келлогг заверил европейцев, что Вашингтон хочет укрепить позиции Украины в любых будущих переговорах с Россией.

В то же время издание отметило, что, оказывается, Келлогг не знал о запланированных переговорах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и даже частно признал, что он узнал о возможной встрече из телевизионного канала новостей.

"Это вызвало опасения, что спецпредставитель может не иметь достаточного влияния на господина Трампа или даже компетентности для заключения финального соглашения", - говорится в материале.

План Трампа по Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Келлог готовится представить Трампу план прекращения войны в Украине. Он также опроверг сообщения о том, что представит план на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Также стало известно, что специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кэллог может посетить Украину уже в следующий четверг, 20 февраля. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о том, что Киев с нетерпением ждет визита спецпредставителя президента США.

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