По словам Путина, администрация Трампа "наведет порядок" в Европе.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп перепостил новость с заявлением российского диктатора Владимира Путина о том, что Европа "встанет у ног хозяина".

Соответствующее сообщение появилось на странице американского президента в его социальной сети Truth Social. Линк на CNBC, где и появилось это сообщение, Трамп никак не прокомментировал.

В новости, которой поделился Трамп, говорится о том, что кремлевский правитель Путин заявил, что Европа быстро "окажется у ног хозяина" после того, как президент США ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая. Этот шаг американского лидера спровоцировал обвал мировых рынков и вызвал тревогу среди европейских союзников США.

Видео дня

По словам Путина, администрация Трампа "наведет порядок" в Европе:

"Уверяю вас: Трамп, с его характером, с его настойчивостью, он достаточно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите – это произойдет быстро, скоро – все они будут стоять у ног хозяина и будут немножко вилять хвостиками. Все станет на свои места", – заявил российский диктатор.

Что именно он имел в виду, правитель РФ не уточнял. CNBC отмечает, что ранее Москва выразила надежду, что ее отношения с США могут улучшиться при президентстве Трампа.

Таможенная политика Трампа и Европа

В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указы о введении новых пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. После разговора с лидерами Канады и Мексики Трамп решил отсрочить свое решение.

Позже он заявил, что подобные меры могут коснуться и Европы.

Лидеры Европейского Союза заявили, что примут ответные меры, если новая таможенная политика президента США Дональда Трампа затронет и страны ЕС. В этом контексте президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна продвигать отечественную продукцию, чтобы укрепить свои торговые позиции.

Кроме того, Трамп заявил, что введет пошлины на импорт алюминия и стали, что привело к увеличению цен и на нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: