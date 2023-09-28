В Альянсе начали работу в рамках плана действий по оборонному производству, отметила посол США при блоке.

Производство боеприпасов для Украины и государств, которые являются членами НАТО и предоставили Киеву значительную часть своего вооружения, будет увеличено.

Длительные боевые действия показали, что украинцам не хватает некоторых боеприпасов и вооружения, рассказала посол США при НАТО Джулиан Смит на виртуальном форуме "Выиграть войну. Выиграть мир", сообщает "Голос Америки".

По словам дипломата, некоторые союзники по Альянсу предоставляли Киеву в двустороннем порядке все, что могли, и из-за этого в собственных запасах получили определенную нехватку.

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"...Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту", - отметила посол.

Помощь Украине от Запада - сегодня это стоит знать

Западные страны, в частности, США и государства-члены Евросоюза, активно помогают Украине противостоять агрессии РФ - предоставляют оружие и боеприпасы.

В начале июня стало известно, что Европарламент поддержал увеличение европейского производства боеприпасов для нужд украинского государства. По словам ряда экспертов, успех контрнаступления Сил обороны Украины зависит от западной помощи нашей стране.

Стоит отметить, что Украина также активно производит боеприпасы. В июне текущего года наше государство изготовило минометных и артиллерийских снарядов больше, чем за весь 2022 год.

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