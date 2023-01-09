Сейчас очень важно, чтобы Украине вовремя поставляли вооружение и технику США, Британия и страны ЕС.

Украинский генерал и экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж прогнозирует, что нас ждет тяжелый период в войне с Россией, поскольку Кремль чувствует поражение и будет пытаться нарастить ресурсы во всех форматах.

Как пояснил Маломуж в интервью "Обозревателю", российский ВПК работает круглосуточно без выходных, "клепая" ракеты, другое вооружение и технику. Кроме того, очевидно, в РФ будет еще один этап мобилизации.

Поэтому на этом этапе, подчеркнул генерал, очень важно, чтобы Украине вовремя поставляли вооружение и технику США, Британия и страны ЕС:

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"Эта помощь должна быть быстрой. Если мы затягиваем этот процесс, Россия будет накапливать ресурс, она будет разворачивать свои силы, и это будет тяжелая война. Вопрос времени здесь очень важен".

Если Запад будет затягивать с помощью, это не позволит Украине развернуть стратегические наступательные операции. То есть все будет происходить на уровне тактических операций, а это даст фору России.

Предоставление оружия Украине

Как заявлял президент Зеленский, Украина впервые получит от США бронированные машины Bradley. А Германия планирует в первые три месяца этого года доставить в Украину около 40 БМП Marder и ЗРК Patriot.

Накануне, 21 декабря 2022 года, в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в него вошел ЗРК Patriot.

Также сообщалось, что Америка передаст Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, бронемашины MRAP и зенитные ракеты Sea Sparrow.

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