Первое за более чем 80 лет иностранное вторжение в Россию Путин назвал мелким "набегом" и убедил население, что оно не имеет значения.

Кремлю удалось убедить российское общество, что вторжение ВСУ в Курскую область - это что-то незначительное и вообще не имеет значения. Об этом пишет CNN.

Несмотря на активизацию российских усилий в последние дни, Украина продолжает контролировать сотни квадратных километров российской территории.

"Наступление россиян в основном происходит на флангах нашего плацдарма. Они продолжают пытаться продвигаться, но успехи становятся постепенными, где-то им удается занять улицу в селе. Но это происходит в обоих направлениях - мы также контратакуем и оттесняем их", - сказал CNN командир украинского батальона по имени Дмитрий, который воюет на Курщине.

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По подсчетам экспертов, для вытеснения ВСУ из Курской области Россия развернула около 40 000 военных, которых надергали понемногу с разных участков фронта.

"Это эквивалентно тому, чтобы шарить между диванных подушек в поисках мелких денег", - сказал CNN старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Марк Галеотти.

Как отмечают эксперты, Россия пытается избегать отвлечения каких-либо значительных сил с линии фронта в Украине для борьбы под Курском. Хотя сначала вторжение ВСУ было шоком как для правительства, так и для рядовых россиян, Кремлю удалось преуменьшить значение этого события в глазах народа.

"Стратегия заключается в том, чтобы отвлечь внимание населения от того, что произошло, что, несомненно, является большим смущением, и создать впечатление, что это несерьезно", - говорит Джон Лоух, научный сотрудник программы России и Евразии в Chatham House.

Правительство Путина охарактеризовало наступление ВСУ в Курской области как "набег" и умышленно приуменьшило статус своей контратаки, назвав ее "контртеррористической операцией".

Вместо того, чтобы сосредоточить ресурсы на освобождении собственной территории, российские военные расширили свои наступления на нескольких фронтах в Украине, в частности в ключевых районах Харьковщины, Донбасса и Запорожья.

"Кажется, очень высоким приоритетом для Кремля является продвижение как можно дальше на Донбассе, несмотря на потери. Есть своеобразное окно, которое вот-вот закроется, потому что вы попадаете в это время года, когда дороги превращаются в грязь", - добавил Лоух.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска пыталась оттеснить ВСУ с позиций в Курской области, но украинцы держат "определенные рубежи". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По оценке военного обозревателя Олега Жданова, российские войска продвинулись вглубь украинских позиций в Курской области на расстояние до 7 километров и остановились. Сил и средств продвигаться дальше у них больше нет, считает обозреватель.

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