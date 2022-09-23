По его словам, процесс лишения России ядерного статуса может затянуться на годы.

Россия потеряла политический разум из-за владения ядерным оружием. Но лишить ее ядерного статуса будет очень трудно. Тем не менее этот процесс все же неизбежен.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ежак.

"Это трудно, я откровенно скажу. Это затрагивает интересы многих ядерных держав, потому что, если одну страну можно так лишить, то это значит, что и другую можно. Но есть очевидный факт, который все больше признается в мире - обладание ядерным оружием лишило РФ политического разума. Ее поведение стало иррациональным и все больше специалистов склоняются к тому, что это именно из-за обладания ядерным оружием", - объяснил Ежак.

По его словам, процесс лишения России ядерного статуса может затянуться на годы.

"Они, как у Бога, верят в ядерное оружие, что оно может что-то сделать в современном мире. Поэтому я думаю, что этот процесс начнется, но не так, чтобы за один день. Украина лишалась своего ядерного оружия – скажем, это четвертая часть российской – три года вели переговоры, а потом еще процесс длился 10 лет. То есть это не так просто. Но разговоры будут, безусловно", - отметил Ежак.

Ядерный шантаж России: применит ли Путин оружие массового поражения

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно угрожал Украине и миру применением ядерного оружия.

В частности, в речи 21 сентября, посвященной объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин пригрозил миру применением ядерного оружия: "В отношении России ведется ядерный шантаж... Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону". Также он добавил, что не блефовал, когда пообещал использовать все имеющиеся у России средства.

На следующий день Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России, также пригрозил применением ядерного оружия для защиты аннексированных украинских территорий, которые РФ после фейковых референдумов сочтет своими. По его словам, для защиты этих территорий Россия может использовать не только свои только что мобилизованные силы, но и "любое российское оружие, включая стратегическое ядерное оружие и оружие, использующее новые принципы", имея в виду гиперзвуковое оружие.

Не прекращают "сыпать" угрозами и российские пропагандисты. Например, в одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру.

Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что подобные выпады со стороны РФ – не более чем ядерный шантаж, направленный на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.

Однако, например, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия действительно может прибегнуть к ядерному удару по территории Украины. По его мнению, такая вероятность возросла, но это вряд ли перерастет в тотальную ядерную войну. Впрочем, он убежден, что применение Россией тактического ядерного оружия не остановит и не напугает украинских военных, а сделает их еще более злыми и мотивированными.

Мнение о том, что российской диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны, высказал и заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", – заявил он.

Хотя накануне речи Путина депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что целью для ядерных ударов России будет не Украина, а Германия и Великобритания. По словам этого депутата, применять ядерное оружие против Украины Москве "неинтересно", поскольку в его фантазиях россияне "будут жить здесь".

Справка УНИАН. По состоянию на 1991 год Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира. Украина потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года. Это второй случай в истории после ЮАР, которая отказалась от ядерного оружия из-за значительных социальных изменений связанных с демонтажем системы апартеида.

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