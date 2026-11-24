Команда реставраторов провела масштабные работы в одном из самых красивых соборов Киева.

В Софийском соборе в Киеве 23 ноября 2026 года состоялась презентация результатов реставрационных работ, выполненных специалистами Национального заповедника "София Киевская" при грантовой поддержке ЮНЕСКО.

Как сообщает корреспондент УНИАН, впервые за более чем 50 лет посетители смогли увидеть раскрытые из-под более поздних наслоений монументальные композиции XVII-XVIII веков: "Жены-мироносицы у Гроба Господня", "Апостолы Петр и Иоанн у Гроба Господня" и "Воскресение Господне".

Также была представлена обнаженная часть посвятительной надписи эпохи Могилянского возрождения Софии Киевской, в которой 1011 год упоминается как дата закладки собора.

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Как отметили в Министерстве культуры Украины, этот проект возвращает в музейное пространство важную страницу многовековой истории Софии Киевской и украинского монументального искусства. Ведь живопись XVII-XIX веков – не просто более поздние дополнения к средневековому ансамблю собора, а свидетельство художественных традиций разных эпох, которые последовательно формировали его неповторимый интерьер.

Главным художником-реставратором выступил Анатолий Остапчук, также над проектом работали реставраторы Леонид Колодницкий, Вадим Шевчук и Дорат Капориков.

Другие интересные выставки в Киеве

Как сообщал УНИАН.Туризм, на прошлой неделе в пространстве VEZHA в столичном Доме кино открылась выставка "Мишень: культура. Присвоено. Уничтожено. Забыто?" о систематическом похищении и уничтожении Россией украинского культурного наследия.

Также ранее в Национальном заповеднике "София Киевская" состоялось торжественное открытие временной археологической выставки "Вечность, оплаченная золотом… Погребальный комплекс XVII века из Кременца", где можно увидеть уникальные золотые монеты.

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