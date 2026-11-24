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В интернете набирает популярность бесплатная браузерная игра Cat Petting Simulator, позволяющая игрокам сколько угодно гладить виртуальных котов с настраиваемой внешностью и реалистичным мурлыканьем. Об этом пишет Dexerto.

Проект, созданный японским разработчиком под ником zubu, вышел 22 ноября 2026 года и мгновенно покорил любителей животных. Концепция игры предельно проста: здесь нет сложных испытаний, уровней или системы очков. Перед игроком на диване лежит кот, и единственная цель – гладить его с помощью компьютерной мыши или сенсорного экрана.

В игре доступно 13 вариантов окраса, включая черных, белых, рыжих полосатых и сиамских котов. Кроме того, можно менять размер и комплекцию животного – от крошечного котенка до весьма упитанного кота.

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Разработчик уделил особое внимание деталям: при движении руки шерсть животного правдоподобно сдвигается, а само тело сжимается и растягивается. Для полного погружения можно включить мурлыканье и переключить комнату в ночной режим с приглушенным освещением.

Как отмечает Dexerto, оригинальный анонс автора в X (Twitter) собрал более 120 тыс лайков всего за сутки после релиза. Пользователи хвалят реалистичную анимацию, а некоторые в шутку называют симулятор своей "игрой года", несмотря на то что он вышел всего через несколько дней после долгожданной GTA 6.

Ранее в Steam завирусилась игра, в которую одновременно может играть только 1 человек в мире. Каждый участник получает ровно одну минуту, после чего управление передается следующему человеку в очереди.

Меж тем PlayStation распродает свои игры с большой скидкой в Steam. Со скидкой можно купить Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn и другие игры, а Ghost of Tsushima получила самую большую скидку в своей истории.

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