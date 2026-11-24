Норвегия и Украина договорились расширить сотрудничество в отношении новой системы противовоздушной обороны (ПВО) DESNA, предназначенной для противодействия беспилотникам. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии, пишет Reuters.
Проект реализуется совместно норвежской компанией Kongsberg и украинским партнером.
В министерстве отметили, что система уже используется и сочетает украинские ракеты, зенитно-ракетные комплексы и пусковые установки с норвежскими системами управления, переданными Украине.
Отмечается, что план сотрудничества предусматривает расширение применения DESNA на других направлениях в Украине. В то же время в норвежском оборонном ведомстве не уточнили детали и масштабы развертывания системы.
Вклад Норвегии в оборону Украины
Как сообщал УНИАН, в 2027 году Осло планирует выделить 85 миллиардов норвежских крон (8,89 млрд долларов) на поддержку Украины. Средства будут направлены в Программу поддержки имени Нансена, названную в честь норвежского гуманиста Фритёфа Нансена, который возглавлял мероприятия по ликвидации голода в Украине в начале 1920-х годов.
Программа предусматривает как военную, так и финансовую поддержку, и благодаря последнему обязательству со стороны Осло ее общий объем увеличится до 344 млрд норвежских крон (36 млрд долларов).
Согласно данным инициативы Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, с начала полномасштабного российского вторжения Норвегия занимает девятое место среди крупнейших доноров Украины по общему объему выделенных средств.
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