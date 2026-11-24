Главным достоинством Motorola Edge 70 Fusion стал 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой 144 Гц и высокая автономность.

Тестовая лаборатория немецкого издания CHIP опубликовала обзор смартфона Motorola Edge 70 Fusion, назвав его оптимальным выбором в бюджетном сегменте до 300 евро (~15 000 грн). Всего эксперты протестировали более 265 устройств.

По мнению специалистов, устройство сочетает в себе качественный экран, высокую автономность и достойную систему камер, избавляя пользователей от необходимости переплачивать за флагманские функции.

Главным достоинством Motorola Edge 70 Fusion стал 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, обеспечивающий плавную картинку. Лабораторные замеры показали пиковую яркость свыше 2000 кд/м² (точнее – 2086 кд/м²), благодаря чему экран остается читаемым даже под прямыми солнечными лучами.

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Автономность Edge 70 Fusion также получила высокую оценку: телефон проработал 19,6 часов в тесте непрерывной нагрузки, а быстрая зарядка восполняет 63% емкости батареи всего за 30 минут. При весе 177 граммов корпус отличается тонкостью, задней панелью с отделкой под ткань и максимальной защитой от пыли и влаги по стандарту IP69.

Низкая цена потребовала от Motorola некоторых уступок, которые касаются в первую очередь производительности и дополнительных функций. Процессор Snapdragon 7s Gen 3 уверенно справляется с повседневными задачами, но заметно уступает в тяжелых играх и при монтаже видео.

Основной модуль на 50 мегапикселей делает качественные снимки днем, но иногда излишне насыщает цвета и может выдавать шумы в темных участках. Телеобъектив в смартфоне отсутствует, как и беспроводная зарядка или слот для карт памяти microSD.

Кроме того, производитель предлагает относительно скромную программную поддержку. Крупные обновления Android будут выходить только до 2029 года (патчи безопасности – до 2031–2032 годов).

В сравнительной таблице CHIP модель Motorola Edge 70 Fusion получила итоговую оценку "Хорошо" и опередила ряд известных конкурентов в этом бюджете, включая Xiaomi Poco M8 Pro, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, Samsung Galaxy A37 5G и Google Pixel 7a.

Ранее эксперты назвали 5 Android-смартфонов, которые предлагают лучшее соотношение цены и производительности, чем iPhone 18 Pro. В список вошли как флагманы, так и более доступные устройства среднего класса.

Новый флагман от Motorola занял второе место в глобальном рейтинге камер по версии DxOMark, опередив iPhone 18 Pro, Galaxy S26 Ultra и других именитых соперников. Лучше него снимает только Huawei Pura 80 Ultra.

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