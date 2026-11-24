Сделки на миллионы фунтов стерлингов проходили через ключевое закупочное ведомство Лондона.

Великобритания покупала тонны фальшивого пластида C4 для Украины. Продавцом стал американский подрабатывающий полицейский, который когда-то обанкротился. При этом сами сделки заключало ключевое закупочное ведомство Великобритании, которое отвечает за вооружение Киева.

Торговец оружием Райан Моррис из штата Пенсильвания получил от Министерства обороны Великобритании контракты на поставку сотен тонн того, что в его рекламных материалах было представлено как новый, более мощный тип взрывчатки C4. По его заявлениям, этот продукт значительно превосходил обычные версии. Но расследование Financial Times обнаружило, что на самом деле речь шла о гораздо более дешевой коммерческой взрывчатке.

В ней не было обнаружено ни одного следа RDX - то есть главного компонента обычного военного C4. А этот пластид поставлялся для использования в украинских ударных дронах - одном из ключевых видов оружия, которым Киев отбивает российское вторжение.

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Эти сделки продолжались несколько лет и охватывали контракты на десятки миллионов фунтов стерлингов. Теперь они раскрывают серьезные пробелы в системе ускоренных оборонных закупок Великобритании. Все это вызывает справедливые вопросы относительно того, как Минобороны проверяет своих поставщиков, контролирует поставки оружия и обеспечивает безопасность людей, которые с ним работают, заявляют журналисты.

Детали произошедшего

Сообщается, что компания Морриса Tripwire South LLC передавала британскому Минобороны паспорта безопасности на продукт. В этих документах утверждалось, что ее взрывчатка "EDC-4" содержит RDX.

При этом в паспортах не было тех предупреждений о безопасности, которые обычно сопровождают ту реальную коммерческую взрывчатку, которую отправляли в поставках.

А Великобритания потом раз за разом отправляла многотонные партии такой взрывчатки с этими же документами прямо в зону боевых действий в Украине. Фактически это могло напрямую угрожать жизни людей, которые работали с опасным грузом, говорится в материале.

"Это просто ошеломляет. Минобороны потенциально поставило под угрозу жизни сотен украинских военных и потратило миллионы денег британских налогоплательщиков на взрывчатку, которая не была тем, что заявлял поставщик, - заявил Майк Мартин, член Специального комитета по обороне Палаты общин от Либеральных демократов и парламентарий от округа Танбридж-Уэллс. - Главный вопрос, на который Минобороны до сих пор не смогло ответить - "почему".

Моррис и его компания Tripwire через своих юристов из фирмы Greenwoods утверждают, что, насколько им известно, каждая партия EDC-4, поставленная Великобритании, содержала RDX. По их словам, продукт рекламировался честно. Компания также заявила, что EDC-4 для них производил другой завод.

Они отвергают обвинения в предоставлении недостоверной информации о безопасности и даже грозятся судиться за публикацию такого расследования. "Нет никакой угрозы безопасности, никаких провалов в работе продукта, никаких убытков для Минобороны, и жалоб от клиентов тоже не было", - заявили в Tripwire.

Но собственные анализы, которые британское Минобороны провело уже после первой поставки EDC-4, никакого RDX во взрывчатке не нашли, пишет СМИ. В Tripwire, в свою очередь утверждали, что их продукт - это особая смесь из RDX и более дешевого и доступного ингредиента, который называется PETN. В последние годы в мире наблюдается острая нехватка RDX и C4 - из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Другие новости о поставках вооружения Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Пентагон заблокировал поставку Украине около 60 ракет Patriot. Часть боеприпасов хранится в европейских арсеналах и финансируется западными союзниками Киева.

Кроме того, мы также рассказывали, когда Украина получит первые истребители Gripen. Это должно произойти в ближайшем будущем, по словам президента Владимира Зеленского.

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